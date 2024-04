(Ottawa) Environ 70 incendies de forêt brûlent déjà dans l’ouest et le nord du pays. Certains d’entre eux ont débuté en 2023 et ne se sont jamais éteints. Les températures anormalement chaudes et le peu de précipitations font craindre une saison précoce cette année. À Ottawa, le gouvernement se prépare depuis janvier. Il a annoncé mercredi qu’il doublerait le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et les bénévoles en recherche et en sauvetage.

Il continue ainsi le dévoilement hâtif des mesures qui seront incluses dans son prochain budget dont le dépôt à la Chambre des communes est prévu le 16 avril.

Le crédit d’impôt passera ainsi de 3000 $ à 6000 $ dès 2024. Cette mesure vise à remettre 900 $ dans les poches des pompiers bénévoles qui œuvrent dans les petites communautés. Le gouvernement estime qu’elle coûtera en tout 105 millions sur six ans.

Le gouvernement a également annoncé 166,2 millions au cours des cinq prochaines années pour aider les Premières Nations à faire face aux catastrophes naturelles. L’an dernier, 82 communautés autochtones un peu partout au pays ont dû être évacuées en raison des incendies de forêt.

Des fonctionnaires ont indiqué mercredi qu’environ 70 feux brûlent déjà dans le nord de la Colombie-Britannique, le nord de l’Alberta et le sud des Territoires du Nord-Ouest.

« Beaucoup d’entre eux sont des incendies persistants de 2023 qui ont couvé pendant l’hiver chaud et sec que nous avons connu et qui sont devenus plus actifs à mesure que le printemps avance », a indiqué Michael Norton du ministère des Ressources naturelles.

D’autres incendies risquent de se déclencher dans l’ouest du Québec, le nord de l’Ontario, dans les Prairies et dans l’est et le sud de la Colombie-Britannique avec les températures plus chaudes que la normale et le peu de pluie et de neige qui est tombée au sol durant l’hiver.