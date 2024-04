La maladie à corps de Lewy Un trouble neurocognitif répandu mais méconnu

Le nombre de personnes vivant avec un trouble cognitif, tel que l’alzheimer et le parkinson, devrait presque tripler d’ici 30 ans, selon un récent rapport de la Société Alzheimer du Canada. Moins connue, mais tout aussi déroutante pour les patients et l’entourage, la maladie ou démence à corps de Lewy (MCL) fait partie des troubles plus difficiles à diagnostiquer.