(Ottawa) Le Canada restera dans le groupe des mauvais payeurs de l’OTAN pour plusieurs années encore. L’objectif que se fixe le gouvernement, dans sa révision de la politique de défense, est de consacrer 1,76 % du PIB au budget de la défense en 2029-2030.

La projection a été fournie par le premier ministre Justin Trudeau, à la base militaire de Trenton, lundi, jour du dévoilement de la politique intitulée Notre Nord, fort et libre.

Dans l’avant-propos du très attendu document, qui tient sur une trentaine de pages, le ministre de la Défense nationale Bill Blair, qui était aussi présent à la base Trenton, se félicite de ce bond vers l’avant en matière de financement des Forces armées canadiennes (FAC).

Mais dans la même phrase, il confirme qu’Ottawa ne tient pas sa promesse envers ses alliés.

« Il s’agit d’une augmentation significative des dépenses en matière de défense du Canada et représente une avancée majeure dans nos efforts visant à consacrer 2 % du PIB du pays, comme convenu par les membres de l’OTAN au sommet de Vilnius en 2023 », écrit-il.

Dans le cadre de la politique, le gouvernement fédéral investira quelque 8,1 milliards de dollars sur cinq ans, et 73 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années. Cela place aussi le Canada « sur la bonne voie » pour dépasser l’objectif de 20 % fixé par l’OTAN pour les dépenses d’équipement majeur.

C’est donc dire qu’à trois mois du sommet de Washington, et alors que le partenariat transpacifique souffle ses 75 bougies dans un contexte de bouleversements géopolitiques, le gouvernement confirme ce dont plusieurs se doutaient : le Canada continuera d’être mauvais élève.

Selon les plus récentes estimations de l’alliance politico-militaire qui ont été publiées à la mi-mars, le Canada consacrera 1,33 % de son PIB au budget de la défense, et 14,4 % pour les dépenses d’équipement majeur, en 2023.

L’Arctique dans la mire

Le titre du document, Notre Nord, fort et libre, donne une bonne idée des orientations canadiennes. « Notre passage du Nord-Ouest et la région de l’Arctique au sens large sont déjà plus accessibles, et nos adversaires n’attendent pas pour en profiter », y lit-on.

« Nous constatons une plus grande activité de la Russie dans nos approches aériennes, et un nombre croissant de plateformes de surveillance et de navires chinois recueillent des données sur la région et effectuent la cartographie de la région », prévient le ministre Blair dans la préface.

La construction d’une nouvelle station terrestre de satellite dans l’Arctique canadien (23 millions sur cinq ans) et l’établissement de carrefours de soutien opérationnel du Nord (18 millions sur cinq ans) figurent parmi les pistes de solution pour contrer les menaces russe et chinoise.

Du nouvel équipement… peut-être

Si l’acquisition de nouvel équipement figure dans le plan, les détails, eux, manquent à l’appel.

« Nous étudierons les possibilités de renouvellement et d’expansion de notre flotte de sous-marins », « Nous étudierons les possibilités de modernisation ou de remplacement des parcs de chars et de véhicules blindés légers », y lit-on, entre autres.

Même flou pour ce qui est de la refonte du processus d’acquisition, un problème récurrent.

« Nous repenserons la manière dont nous acquérons les équipements, comment mieux les entretenir et les moderniser au fil du temps, et comment nous assurer qu’ils sont optimisés pour répondre aux divers besoins des militaires », est-il écrit.

« Nous raccourcirons également le calendrier des grands projets d’acquisition, afin de réduire les risques opérationnels et financiers liés aux retards et aux écarts entre les capacités retirées du service et les nouvelles capacités ajoutées », y ajoute-t-on.

Recrutement et rétention de personnel

L’un des handicaps des Forces armées canadiennes est la pénurie de personnel. La bonne nouvelle est que l’on se dirige vers un gain net pour l’année 2023-2024, a relevé un haut gradé lors d’une séance d’information technique, lundi matin.

Il reste toutefois beaucoup à faire pour améliorer les conditions des militaires et de leur famille. Ainsi, dans la veine des annonces prébudgétaires libérales, le document évoque le déploiement d’une nouvelle stratégie de logement et d’un accès à des services de garde dans 10 bases au pays.

Des salaires et avantages sociaux plus avantageux et « des mesures visant à favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée pour les militaires » sont aussi à l’étude, car le cadre actuel, mis en place il y a plusieurs décennies, « ne répond pas aux attentes et aux réalités des militaires d’aujourd’hui ».

La politique de défense Notre Nord, fort et libre succède à Protection, Sécurité, Engagement, qui remonte à 2017. Dorénavant, les révisions viendront tous les quatre ans, d’après ce qu’a indiqué lundi un haut fonctionnaire du gouvernement.