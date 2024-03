Réfection des locaux du GTI du SPVM Bras de fer entre la Ville et la Fraternité des policiers

Refoulement d’égout, infiltrations d’eau, moisissures, fils électriques qui pendent des plafonds : la Ville de Montréal dépensera plus de 50 millions de dollars sur 10 ans pour rénover les locaux du Groupe tactique d’intervention (GTI) du SPVM, a appris La Presse. Mais ce plan ne satisfait pas la Fraternité des policiers et policières et les membres de cette unité d’élite, qui menacent d’exercer un droit de refus et craignent une rupture de service.