(Ottawa) Dhanushka Wickramasinghe pensait que l’époque où il vivait seul à Ottawa était derrière lui.

Nojoud Al Mallees La Presse Canadienne

Sa maison dans la banlieue de Barrhaven était calme à son retour du travail un peu avant 23 heures, mais le joyeux tumulte d’une maison pleine d’enfants reprenait le matin.

Cela n’a pas toujours été le cas : M. Wickramasinghe avait passé seul plusieurs années au Canada, travaillant pour s’établir pendant que sa famille demeurait au Sri Lanka, son pays d’origine.

L’été dernier ont eu lieu les heureuses retrouvailles avec sa femme Darshani Ekanyake, une enseignante, et leurs trois jeunes enfants. Des mois plus tard, une nouvelle joie : la naissance d’une petite fille nommée Kelly.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK La famille Wickramasinghe

Mais mercredi, un réel cauchemar se déroulait de l’autre côté de la porte d’entrée de M. Wickramasinghe.

« Il est sous le choc, très perturbé », a affirmé Bhante Suneetha, un moine résident du temple local de la famille qui a appris les détails de la tragédie au chevet de l’hôpital de M. Wickramasinghe.

Alors qu’il luttait avec son agresseur, Wickramasinghe a ressenti la piqûre d’un couteau ou d’une autre arme tranchante – la police l’appellera plus tard un « objet ressemblant à un couteau » – qui lui a entaillé le visage.

Il a été poignardé à la poitrine et dans le dos. Au moins un de ses doigts a été coupé. Le sang était partout.

À l’intérieur, toute sa famille était déjà morte.

« Ce meurtrier l’a frappé et poignardé, a raconté M. Suneetha. Mais le père a essayé de le contrôler et de le retenir. »

M. Wickramasinghe a demandé à son agresseur si sa famille avait été blessée. Ce dernier a menti en disant que non. Gamini Amarakoon Amarakoon Mudiyanselage, un ami de la famille, est également mort.

M. Wickramasinghe s’est enfui dehors – criant, saignant, inconsolable. Les voisins ont appelé la police, qui est arrivée quelques minutes plus tard et a maîtrisé l’agresseur.

Les enfants ont été identifiés comme étant son fils de 7 ans, Inuka Wickramasinghe, et ses trois filles : Ashwini, 4 ans ; Ranyana, 3 ans ; et Kelly, deux mois et demi.

Febrio De-Zoysa, un étudiant étranger de 19 ans qui résidait chez la famille, fait désormais face à six chefs de meurtre au premier degré et à un chef de tentative de meurtre.

De-Zoysa, également ressortissant sri-lankais, avait emménagé au sous-sol de la famille au cours des derniers mois. Plus tôt ce mois-ci, ils ont tous célébré son anniversaire ensemble.

M. Wickramasinghe avait même rencontré les parents du suspect au Sri Lanka, a raconté M. Suneetha.

Mais tout n’allait pas bien pour De-Zoysa, qui avait abandonné ses études et avait également des pensées suicidaires, a confié le moine.

Un porte-parole du Collège Algonquin a confirmé que De-Zoysa y avait étudié pour la dernière fois lors de la session d’hiver 2023.

Dans une entrevue accordée à Global News, la tante du suspect, Anusha, a déclaré que la famille avait été « si gentille avec lui ».

« Je tremble encore, a-t-elle dit. Ils formaient une famille tellement merveilleuse. »

De-Zoysa est arrivée au Canada il y a deux ans, a-t-elle affirmé à Global. Il a vécu avec sa tante pendant son premier mois à la campagne, puis a rencontré M. Wickramasinghe à Algonquin.

Puis, tout à coup, il a semblé rompre tout contact avec ses proches, bloquant leurs numéros de téléphone et leurs comptes sur les réseaux sociaux, a-t-elle expliqué.

Le propriétaire de la maison à Ottawa où vivait la famille a déclaré qu’il ne savait pas qu’une personne autre que le couple et leurs enfants vivaient dans la maison.

Harpreet Chhabra enregistrait ses bagages à l’aéroport jeudi matin, en route vers des vacances en famille au Mexique, lorsque la police l’a appelé pour lui annoncer la nouvelle.

« Cela ne peut pas être vrai, pensa-t-il. Une jeune famille, six personnes assassinées sur ma propriété, je suis de tout cœur avec eux. »

Au lendemain de l’attaque, la communauté sri lankaise d’Ottawa s’est ralliée à M. Wickramasinghe, décrit par beaucoup comme un homme gentil et serviable.

Son frère et son père arriveront bientôt du Sri Lanka pour l’aider à se rétablir émotionnellement – un chemin pénible adouci par l’effusion de soutien du public.

De-Zoysa devrait revenir devant le tribunal le 13 mars.