Six personnes, dont quatre jeunes enfants et leur mère, ont été poignardées à mort à Ottawa, tandis qu’un homme a été blessé. Un étudiant de 19 ans hébergé chez les victimes a été arrêté.

(Ottawa) Une famille tuée lors d’attaques au couteau dans une maison d’Ottawa mercredi soir avait organisé une fête d’anniversaire pour le suspect présumé il y a quelques jours à peine, selon un chef religieux qui les connaissait.

Nojoud Al Mallees La Presse Canadienne

Le père qui a survécu aux attaques au cours desquelles sa femme et ses quatre enfants ont été tués était jeudi « grandement choqué », selon Bhante Suneetha, un moine du monastère bouddhiste Hilda Jayewardenaramaya, qui a visité son ami à l’hôpital.

Le père a déclaré au moine que rien ne semblait clocher avant l’attaque dans laquelle un étudiant vivant avec la famille est accusé.

« Ils l’ont (même) aidé à célébrer », a-t-il déclaré à La Presse Canadienne en entrevue.

« Ils ont organisé une célébration de son 19e anniversaire la semaine dernière, il y a quelques jours. »

Febrio De-Zoysa, un étudiant international qui résidait avec la famille, a été inculpé de six chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre.

Darshani Ekanyake, âgée de 35 ans, a été tuée mercredi soir avec son fils de sept ans, Inuka Wickramasinghe, et ses trois filles : Ashwini, quatre ans ; Rinyana, deux ans ; et Kelly, deux mois et demi, qui était née au Canada. Amarakoonmubiayansela Ge Gemini Amarakoon, âgé de 40 ans, que la police a décrit comme un ami de la famille, a également été tué.

Le père, identifié dans les documents judiciaires comme étant Dhanushka Wickramasinghe, a subi des blessures graves, mais l’on ne craint pas pour sa vie.

Les victimes et le suspect sont tous des ressortissants sri-lankais, selon la police. Le bébé était né au Canada.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK La famille Wickramasinghe

Des problèmes à l’école

Le père a dit à M. Suneetha qu’il n’y avait eu aucun problème entre la famille et De-Zoysa avant l’attaque.

De-Zoysa avait emménagé dans leur sous-sol il y a un mois ou deux alors qu’il poursuivait ses études à Ottawa. Le père avait même rencontré les parents du suspect au Sri Lanka, a raconté M. Suneetha.

Mais il semblait que tout n’allait pas bien pour De-Zoysa.

Il avait des problèmes à l’école et a récemment abandonné ses études, selon ce que le père a relaté à M. Suneetha. Il avait également des pensées suicidaires.

Un porte-parole du Collège Algonquin a confirmé que De-Zoysa y avait été étudiant et que son dernier semestre de fréquentation avait eu lieu à l’hiver 2023.

Le président du collège, Claude Brulé, a déclaré dans un communiqué que le collège était en deuil « avec notre communauté après avoir appris cette nouvelle dévastatrice ».

Le père était rentré de son travail tard mercredi soir lorsque l’attaque présumée s’est produite, selon M. Suneetha.

Le père a résisté et a demandé si sa famille avait été blessée. Il lui aurait alors répondu qu’il ne leur avait rien fait.

Selon son ami, le père avait deux doigts de coupés, et il a également été blessé au visage, à la poitrine et au dos.

Des rêves et des projets

Le moine a déclaré qu’il avait fait la connaissance de la famille parce qu’ils fréquentaient régulièrement son monastère depuis leur arrivée au Canada, après le début de la pandémie de COVID-19.

M. Suneetha a dit que la famille était arrivée au Canada avec tant de « rêves et de projets ».

Il les connaissait comme des gens gentils et serviables, qui participaient avec enthousiasme aux évènements communautaires.

Même s’il ne connaissait pas le suspect, M. Suneetha a souligné que de nombreuses personnes ne se portaient pas bien depuis la pandémie, et que les étudiants internationaux en particulier souffraient.

« Ils sont très stressés et anxieux et ils ont le mal du pays lorsqu’ils arrivent, a-t-il indiqué. Nous devons résoudre ce problème. »

De-Zoysa a comparu brièvement devant le tribunal jeudi et a reçu l’ordre de ne pas parler avec le père survivant et une poignée d’autres témoins. L’affaire a été ajournée à la semaine prochaine afin qu’il puisse bénéficier des services d’un avocat.