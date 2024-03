(Ottawa) Des résidants de la grande région d’Ottawa et des membres de la communauté srilankaise locale se sont rassemblés pour saluer la mémoire des six victimes de la tuerie survenue cette semaine dans le quartier de Barrhaven, dans l’ouest de la capitale fédérale. Des dizaines de fleurs et de jouets ont été déposés.

La Presse Canadienne

La cérémonie s’est déroulée au parc Palmadeo tout près de la résidence où deux adultes et quatre enfants ont été assassinés mercredi.

Le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, le chef du Service de police, Eric Stubbs, et le haut-commissaire du Sri Lanka, Harsha Kumara Navaratne, ont participé à la cérémonie qui se voulait sobre.

PHOTO COURTOISIE/LA PRESSE CANADIENNE Dhanushka Wickramasinghe et Darshani Ekanyake posant avec leur fils Inuka Wickramasinghe et leurs trois filles Ashwini, Rinyana et Kelly

Les participants ont laissé des fleurs, des jouets et des bougies sous un gazebo. Six ballons, chacun marqué du nom d’une des victimes, ont été lancés dans les airs.

Darshani Ekanyake, âgée de 35 ans, a été tuée mercredi soir avec son fils de sept ans, Inuka Wickramasinghe, et ses trois filles : Ashwini, quatre ans ; Rinyana, deux ans ; et Kelly, deux mois et demi, qui était née au Canada. Amarakoonmubiayansela Ge Gemini Amarakoon, âgé de 40 ans, que la police a décrit comme un ami de la famille, a également été tué.

Le père, identifié dans les documents judiciaires comme étant Dhanushka Wickramasinghe, a subi des blessures graves, mais l’on ne craint pas pour sa vie.

Febrio De-Zoysa, un étudiant étranger qui résidait avec la famille, a été inculpé de six chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre.