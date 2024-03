Giga-usine de batteries en Montérégie Un terrain, deux projets

L’autorisation donnée à Northvolt de couper des milliers d’arbres et de remblayer des milieux humides, sur son terrain chevauchant Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, a soulevé de nombreuses questions, notamment parce que l’entreprise Quartier MC2 s’était vu refuser une demande similaire moins d’un an auparavant. Voici ce qui distinguait les deux demandes.