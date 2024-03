Mardi, la Cour supérieure du Québec a accordé une injonction à une synagogue de Montréal et à une organisation juive interdisant à des regroupements pro-Palestine de prendre part à des manifestations à moins de 50 mètres de six établissements de la communauté juive, pour une période de 10 jours.

(Ottawa) Les manifestations en soutien aux Palestiniens qui incluent des comportements haineux ou harcelants franchissent une ligne, a déclaré jeudi le premier ministre Justin Trudeau.

Mia Rabson et Anja Karadeglija La Presse Canadienne

M. Trudeau a affirmé lors d’une conférence de presse à Toronto qu’il avait entendu trop de membres de la communauté juive canadienne dire qu’ils ne se sentaient désormais plus en sécurité après avoir vu des manifestations devant des synagogues et des centres communautaires.

Personne ne peut rester indifférent aux souffrances dans la bande de Gaza au milieu de la guerre entre Israël et le Hamas, et les Canadiens ont le droit de protester et d’exprimer leur colère, a-t-il déclaré.

« Cette perte de vies civiles et les répercussions sur les familles canadiennes et les inquiétudes des personnes pour leurs proches sont tout à fait compréhensibles », a affirmé le premier ministre.

Mais M. Trudeau a déclaré qu’il s’attend à ce que les Canadiens, y compris la police, agissent dans le respect de la loi et veillent à ce que chacun puisse se sentir en sécurité.

« Il y a des choses horribles que nous voyons, mais cela ne nous ressemble pas de nous en prendre à nos concitoyens canadiens, a-t-il déclaré. Les comportements haineux ou harcelants, particulièrement envers les voisins, ne sont pas ce que nous pratiquons ici au Canada. »

Mardi, la Cour supérieure du Québec a accordé une injonction à une synagogue de Montréal et à une organisation juive interdisant à des regroupements pro-Palestine de prendre part à des manifestations à moins de 50 mètres de six établissements de la communauté juive, pour une période de 10 jours.

Une représentante du Centre consultatif des relations juives et israéliennes a déclaré que la communauté avait demandé cette injonction après que des manifestants ont encerclé un centre communautaire juif, lundi, à Montréal, bloquant les gens à l’intérieur et scandant des slogans antisémites.

Sarah Boivin, membre de Voies juives indépendantes Canada, a soutenu que les gens manifestaient avec passion – mais pas violemment – contre des évènements spécifiques.

Elle faisait référence à un évènement mettant en vedette des membres des forces armées israéliennes et un autre qu’elle a décrit comme une « tournée immobilière vendant des propriétés dans des colonies illégales en Cisjordanie ».

Une menace à la sécurité publique ?

Le député libéral montréalais Anthony Housefather a déclaré dans une entrevue un jour avant les commentaires de M. Trudeau qu’il était « totalement inacceptable » que des manifestations ciblent des lieux de culte, des centres communautaires ou des entreprises juives.

Ces institutions n’ont aucun contrôle sur ce qui se passe en Israël. Protester contre eux, c’est prétendre que les Juifs canadiens sont responsables de ce que fait Israël. Ce qui se passe actuellement, c’est de l’intimidation. Manifester devant les synagogues n’est tout simplement pas acceptable. le député libéral montréalais Anthony Housefather

Il a également affirmé que le droit d’exercer la liberté d’expression ne s’étend pas jusqu’à empêcher autrui d’exercer ses propres droits, y compris la liberté de sortir d’un bâtiment.

Le député libéral de Winnipeg Ben Carr s’est dit préoccupé par le fait que les manifestations pacifiques se transforment en protestations visant des institutions ou des bâtiments religieux.

« Les manifestations deviennent un problème lorsque la cible et le lieu sont intentionnellement choisis pour coïncider avec une affiliation religieuse », a-t-il déclaré dans une entrevue avant les commentaires de M. Trudeau, mardi.

M. Housefather a affirmé qu’il souhaitait entendre davantage les dirigeants politiques à tous les niveaux pour que la police agisse comme une police et intervienne lorsque les manifestations franchissent la ligne.

Il a fait référence aux propos tenus par le premier ministre britannique Rishi Sunak à Londres la semaine dernière.

Le 29 février, M. Sunak a déclaré que la Grande-Bretagne sombrait dans un « règne de la foule » en raison des pressions créées par les manifestations contre la guerre entre Israël et le Hamas.

Il a déclaré qu’il existait un « modèle de comportement de plus en plus violent et intimidant » visant à « dénoncer le débat libre et à empêcher les élus de faire leur travail ».

À Toronto, une réception de fin de semaine à l’Art Gallery of Ontario, mettant en vedette M. Trudeau et la première ministre italienne Giorgia Meloni, a été annulée après que des manifestants ont bloqué les entrées.

Les organisateurs de la manifestation ont déclaré avoir été injustement vilipendés, tandis que la représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie a dénoncé une « précipitation constante » à présenter les manifestations en soutien aux Palestiniens comme une menace à la sécurité publique.

La guerre en cours entre Israël et le Hamas a commencé le 7 octobre, lorsque des militants du Hamas ont tué environ 1200 personnes dans le sud d’Israël et pris environ 250 autres en otages.

Les autorités de la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas, affirment que plus de 30 000 Palestiniens ont été tués jusqu’à maintenant dans la réponse militaire israélienne.

Avec des informations de l’Associated Press