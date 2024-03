(Québec) La Cour supérieure interdit à des regroupements pro-Palestine de manifester à proximité de bâtiments de la communauté juive à Montréal.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

Cela fait suite à une manifestation lundi qui a tourné en blocus autour d’un centre communautaire juif.

Dans une injonction provisoire datée du mardi 5 mars, le juge Serge Gaudet interdit à Montréal4Palestine, Palestinian Youth Movement Montréal, Alliance4Palestine. Qc, Independant Jewish Voices, ainsi qu’à Bara Iyad Abuhamed de prendre part à des manifestations à moins de 50 mètres de six établissements de la communauté juive, pour une période de 10 jours.

Les bâtiments protégés par l’injonction sont celui de la Fédération CJA, la synagogue espagnole et portugaise, le Centre Cummings, le Sylvan Adams YM-YWHA, l’école Herzliah ainsi que Talmud Torahs unis de Montréal.

Mercredi, au cours d’une entrevue avec La Presse Canadienne, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes a dénoncé une « escalade » de l’antisémitisme au Québec à la suite de plusieurs évènements violents.

L’organisme a appelé les parlementaires et les élus municipaux à condamner avec un message fort la montée des attaques visant les Juifs du Québec, depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas le 7 octobre dernier.

La porte-parole du Centre consultatif, Eta Yudin, a déploré le blocus organisé par des manifestants lundi autour d’un centre communautaire juif à Montréal où avait lieu une activité.

« C’est assez inquiétant, c’est devenu une foule enragée », a décrit la vice-présidente du Centre consultatif pour le Québec.

Les manifestants ont encerclé le bâtiment en criant et chantant des slogans haineux, « qui menaçaient la communauté juive et appelaient à la violence et à l’intifada », a-t-elle rapporté. Des membres de la communauté juive ont été intimidés et agressés, a poursuivi Mme Yudin.

Des images de la manifestation ont circulé sur les réseaux sociaux. Le Service de police de la Ville de Montréal a pu organiser un corridor d’évacuation après 3 heures et demie de blocus.

« C’était une soirée assez troublante, ça prend une condamnation assez forte de cette foule haineuse, qui a essentiellement attaqué l’édifice de la communauté juive, et ça prend plus que des paroles », a réclamé Mme Yudin, en lançant un appel aux élus des parlements, mais aussi des conseils municipaux, ainsi qu’à toute la population.

« C’est un moment clé où on en train de témoigner d’une escalade dans ce genre d’évènement. »

De même, mardi soir, des manifestants sont allés interpeller des Juifs près d’une synagogue et la police est intervenue.

Pas moins de 148 incidents haineux visant des Juifs ont été rapportés au Centre consultatif des relations juives et israéliennes depuis le 7 octobre dernier.

« Ce n’est pas le Québec qu’on connaît, ça doit alarmer le monde », a-t-elle résumé.

« La communauté juive est visée pour ce qui se passe dans un pays lointain : ça, c’est de l’antisémitisme. »