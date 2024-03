« Personne ne s’attendait à cette nouvelle. » À l’âge de 69 ans, l’animateur de radio et « encyclopédie vivante » Paul Houde a succombé samedi de façon inattendue à des complications à la suite d’une opération au cerveau. Un départ soudain, même pour ses proches à qui il confiait encore récemment avoir des projets d’avenir.

Depuis un mois et demi environ, Paul Houde attendait à l’hôpital de subir une opération pour retirer une masse au cerveau qu’on lui avait découverte l’automne passé, confie sa recherchiste et productrice de longue date, Kathrine Huet, jointe samedi soir.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Kathrine Huet et Paul Houde

Il s’y trouvait, sous surveillance, en raison de problèmes d’équilibre liés à son état, un symptôme parmi d’autres qui avaient récemment alerté ses proches. L’opération, qui avait eu lieu la semaine dernière, s’était toutefois déroulée sans anicroche.

« C’est une opération qui a duré plusieurs heures et qui a été un succès au final. C’est pour ça que personne ne s’attendait à avoir cette nouvelle, autant moi que sa famille. C’est pour ça que le choc est si grand », souffle Kathrine Huet.

De façon inattendue

La mort de l’animateur a été annoncée par sa famille, samedi après-midi.

« C’est avec le cœur brisé que je dois vous annoncer le décès de mon frère Paul bien-aimé. Il nous a quittés de façon inattendue, mais tout en douceur, ce samedi matin 2 mars, autour de 5 h », a révélé sur les réseaux sociaux la voix télévisuelle des matchs du Canadien de Montréal et frère du défunt, Pierre Houde.

« Malheureusement, son cœur s’est arrêté subitement à la suite de complications », a précisé son fils, Karl Houde, sur Facebook. « Nous comprenons d’emblée l’affection profonde que vous aviez tous pour Paul et nous en sommes touchés, croyez-nous. Mais dans les circonstances et compte tenu du caractère soudain de son départ, nous apprécierions que vous puissiez respecter l’intimité de notre famille », a-t-il ajouté.

Le bouleversement est d’autant plus grand pour ses proches que le moral de l’infatigable animateur semblait bon après son opération, si bien qu’il parlait déjà de projets d’avenir, raconte Kathrine Huet.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Paul Houde, alias « Fern », des Boys, en février 2004, à l’occasion du Défi McDonald’s au Centre Bell

« On pensait que tout ça était derrière lui. Il disait : “Christian Bégin s’en est sorti [après avoir également subi une opération pour retirer une tumeur au cerveau], il a eu la même chose que moi.” Il avait des projets d’émissions de VR, toutes sortes de projets. Et finalement, lui qui prévenait toujours de tout, il m’a prise de court », dit Kathrine Huet.

Malgré le vide créé par son absence de l’espace public depuis quelques semaines, Paul Houde ne souhaitait pas faire d’annonce pour expliquer cette rare parenthèse, ajoute celle qui aura travaillé à ses côtés durant une vingtaine d’années.

« Il ne voulait pas que ça se sache. Il ne voulait pas inquiéter », confie Kathrine Huet.

Il voulait attendre que tout cet épisode soit derrière lui pour dire : j’ai vécu telle chose, inquiétez-vous pas, tout va bien, je suis passé par-dessus, ça va. C’était ça, le plan. Kathrine Huet

« Il serait tellement content de voir tout cet amour qu’il reçoit, des commentaires et des hommages. Depuis que j’ai appris la nouvelle, je ne bouge pas et je le prends pour lui. »

« On perd tous quelqu’un de grand »

Car la nouvelle de la mort de Paul Houde a effectivement provoqué une onde de choc à travers le Québec, suscitant de nombreuses réactions. Sa carrière dans les médias, qui s’est étendue sur 48 ans, se poursuivait jusqu’à tout récemment encore avec des interventions à la radio en décembre dernier.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Paul Houde aura été 12 ans durant à la barre de l’émission Le Québec maintenant.

« Je savais qu’il était malade, qu’il avait une chirurgie, mais je pensais que ça allait bien. C’est un choc d’apprendre une mort aussi subite », confie à La Presse l’animateur de radio au 98,5 FM Paul Arcand. « Ça a été d’abord un collaborateur au travail, mais c’est devenu rapidement un ami personnel. C’est un travailleur. Quelqu’un qui préparait tout avec minutie. C’est un gars drôle, super sympathique. Que de bons souvenirs avec lui. »

À la même chaîne, mais dans une case différente, celle du retour à la maison, Paul Houde a animé à partir de 2007 les émissions Montréal maintenant et Le Québec maintenant. Toujours sous la bannière de Cogeco, il a également été morning man à Rythme FM.

PHOTO ROBERT MAILLOUX, ARCHIVES LA PRESSE Paul Houde au lancement de la programmation de Rythme FM Montréal, en 2003

« C’était un très grand professionnel de la radio. Il ne s’en fait plus, des gars comme ça. Ça n’existe plus, des professionnels de cette trempe-là. Rigueur, travail, professionnalisme, relations de travail : pour tous les aspects du métier, il donnait le maximum qu’il pouvait donner avec les outils qu’on lui donnait pour travailler », dit Yves Bombardier, qui a côtoyé Paul Houde au 98,5 et à BPM Sports.

Il se souviendra de « sa grande capacité de retenir des dates et de faire référence au passé avec une certitude déconcertante ». « Je perds un ami professionnel de grande valeur, un pionnier pour l’industrie. On perd tous quelqu’un de grand. »

« On attendait son retour »

De l’automne 2019 au printemps 2022, l’animateur a été à la barre des Week-ends de Paul Houde avant de voir la station mettre un terme à leur collaboration, une décision qu’il disait respecter, mais ne pas comprendre.

Une occasion rêvée toutefois pour la station BPM Sports, qui l’a recruté pour animer une émission matinale, Le club du matin, où Paul Houde collaborait avec Gilbert Delorme, Anthony Désaulniers et Kathrine Huet.

« C’est un pionnier de la radio, une figure incroyable et une vraie encyclopédie du sport, donc pour nous, d’avoir Paul Houde sur nos ondes, c’était un privilège », témoigne le directeur général de la station, Alexandre Panneton.

Paul Houde avait toutefois conservé un horaire chargé qui l’amenait à faire des apparitions régulières à différentes émissions, y compris La journée (est encore jeune), sur les ondes d’ICI Première.

J’ai parlé à Paul il n’y a pas si longtemps. On attendait son retour avec grande impatience à La journée (est encore jeune) et à Bonsoir bonsoir ! Je ne peux pas croire qu’il ne reviendra pas. Jean-Philippe Wauthier, animateur

Avec Paul Houde, il formait un véritable « duo ». « On avait tellement une complicité. C’était un privilège de travailler avec Paul. C’était au-delà de mes espérances. »

Un départ brusque

En octobre dernier, en plein milieu de la saison, Paul Houde avait brusquement annoncé son départ de BPM Sports, une décision qu’il disait avoir prise après avoir « sous-estimé les exigences qu’impose l’émission du matin », ce qui l’empêchait d’obtenir « un produit à la hauteur de [s]es attentes », selon un communiqué diffusé à l’époque.

« Il trouvait ça difficile le matin. Il faut se lever à 3 h du matin pour faire le show à 6 h et il avait aussi des obligations ailleurs, en après-midi, même parfois en soirée », raconte Gilbert Delorme. « On pensait que [son départ] était dû à la fatigue », dit-il en ajoutant avoir appris par la suite l’existence du mal qui affligeait son collègue.

Signe de la détérioration rapide de son état, Paul Houde devait participer avec d’autres acteurs du film Les Boys à une mise en jeu au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec qui se déroulait du 7 au 18 février dernier.

« À peu près dix jours avant, Francine [Audette, conjointe et agente de Paul Houde] m’a dit : “Paul est malade, il ne pourra pas y aller, il est retenu.” J’espérais que ce n’était pas grave », relate Richard Goudreau, producteur des Boys et ami du défunt. « J’ai dû l’annoncer aux autres comédiens des Boys et ç’a été un gros choc pour tout le monde. »

« Il ne voulait pas que ça sorte », dit-il au sujet de la maladie de son ami. « Et [son opération] s’était bien passée. C’est ça qui est incroyable. Tout d’un coup, comme ça », ajoute-t-il, encore sous le choc.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Paul Houde en compagnie des comédiens Luc Guérin, Réal Béland, Michel Charette, Pierre Lebeau et Rémy Girard lors du tournage de la télésérie Les Boys, en 2007

De nombreuses réactions

L’annonce de la mort de Paul Houde a causé stupeur et émoi au Québec. Voici quelques-unes des réactions qu’elle a suscitées.

« Quel homme sympathique en public et en privé. Longtemps animateur de radio, c’était toujours agréable de faire une entrevue avec lui. J’ai des souvenirs tellement drôles de ses échanges avec Marc Labrèche et de son personnage de “Fern” dans Les Boys. Fan de chiffres, il était le commentateur parfait pour les Jeux olympiques. Mes condoléances à sa famille et ses proches », a déclaré sur X le premier ministre du Québec, François Legault.

« Avec sa grande sagesse, ses talents inépuisables et son authentique gentillesse, Paul Houde était adoré par beaucoup. Son décès est une perte énorme et j’offre mes condoléances à sa famille, à ses amis et à tous les Québécois touchés par cette triste nouvelle », a déclaré de son côté le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

« Au nom de tous les membres de la famille de RDS, je souhaite offrir nos plus sincères condoléances à la famille de Paul Houde, particulièrement à son frère Pierre et à son fils Karl, mais aussi à tous ses amis et ses collègues de travail », a déclaré Charles Perreault, directeur général de RDS. « Le Québec perd aujourd’hui un communicateur au charisme extraordinaire, dont la passion et les connaissances sportives suscitaient l’admiration et le respect de tous les Québécois. »

« J’ai de la peine, mon ami […], ton humour, ta culture, ta mémoire et nos fous rires… J’aurai eu la chance d’être un de tes producteurs exécutifs pour ton dernier projet télé, Paul dans tous ses états… Aujourd’hui, c’est à mon tour de l’être… », a écrit l’animateur Charles Lafortune.

PHOTO RÉMI LEMÉE, ARCHIVES LA PRESSE Charles Lafortune et Paul Houde sur le plateau du jeu Le cercle, en 2005

« Je suis assommé ! Paul Houde, mon collègue de longue date au 98,5, est décédé ! Quelle perte pour le monde des médias. Comment il faisait pour être au courant de tout, je ne le sais toujours pas. Ses connaissances sportives étaient sans égal. Je suis triste de te voir partir, mon ami », a dit Jérémy Filosa, journaliste et collègue de Paul Houde.

« Les Canadiens sont attristés d’apprendre le décès de Paul Houde et souhaitent offrir leurs plus sincères condoléances à sa famille, en particulier à son frère Pierre. Étant avant tout un homme d’une qualité exceptionnelle, Paul était un monument du monde des médias au Québec. Nos pensées t’accompagnent dans cette épreuve difficile, Pierre », a déclaré le Canadien de Montréal.

Avec La Presse Canadienne