Agressivité contre les employés municipaux Les villes contre-attaquent

Le climat est tendu au municipal. Et ça n’affecte pas seulement les élus – comme la mairesse de Gatineau, France Bélisle, qui a démissionné cette semaine. Les employés sont de plus en plus la cible de paroles et de gestes agressifs. Les villes tentent de calmer le jeu… souvent avec une bonne dose de sarcasme.