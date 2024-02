(Ottawa) La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, est à Rio de Janeiro, au Brésil, afin de participer jusqu’à jeudi à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres du G20.

La Presse Canadienne

La ministre explique qu’au fil de ses rencontres pendant le G20, elle discutera des conséquences mondiales de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et réaffirmera le soutien du Canada à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

Elle entend aussi discuter du conflit en cours au Moyen-Orient et réitérera l’appel du Canada en faveur d’un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Mme Joly souligne toutefois que ce cessez-le-feu ne peut pas être unilatéral ; elle appelle le Hamas à déposer les armes et à libérer immédiatement tous les otages israéliens qu’il détient.

La ministre veut aussi évoquer les préoccupations du Canada concernant les plans israéliens visant des opérations militaires à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, et appellera à la protection des civils.

Mardi, les États-Unis ont apposé leur veto à une résolution soumise au Conseil de sécurité des Nations unies (ONU) qui demandait l’arrêt immédiat des combats dans la bande de Gaza.

La ministre Joly a profité de sa présence au Brésil cette semaine pour rencontrer lundi et mardi des dirigeants brésiliens afin de discuter des possibilités de collaboration entre le Canada et le Brésil dans les domaines de la protection de l’environnement, de la conservation de la biodiversité, de la politique climatique et de la promotion des droits des Autochtones.

Le gouvernement canadien signale que le Brésil est le troisième partenaire commercial du Canada en Amérique, après les États-Unis et le Mexique. Le commerce de marchandises entre le Canada et le Brésil s’est élevé à 13,3 milliards en 2022, une somme supérieure de près de 6 % à celle de l’année précédente.