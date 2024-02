Visé par une demande d’extradition aux États-Unis, Jhader Augusto Uribe-Tobar, un présumé passeur, a comparu vendredi matin au palais de justice de Montréal, par visioconférence, depuis la prison de Bordeaux, où il est détenu.

Ce qu’il faut savoir Le présumé passeur Jhader Augusto Uribe-Tobar a comparu vendredi au palais de justice de Montréal. Il pourrait être extradé aux États-Unis pour avoir aidé une jeune mexicaine, qui est morte noyée, à traverser la frontière de façon irrégulière, à partir du Québec. Le mari de la victime réclame justice.

Le Colombien de 35 ans est soupçonné d’avoir organisé le passage clandestin vers les États-Unis d’une Mexicaine de 32 ans, enceinte, Ann Karen Vasquez-Flores, dont le corps a été retrouvé dans une rivière de l’État de New York, le 14 décembre dernier.

PHOTO TIRÉE DE TIKTOK Miguel Mojarro-Magana et sa femme, Ann Karen Vasquez-Flores, sur le belvédère du mont Royal

« Je veux juste que justice soit rendue, s’il vous plaît », a confié à La Presse le mari de la victime, Miguel Mojarro-Magana, sur Messenger.

« Il m’a laissé sans ma femme et mon bébé », a-t-il ajouté, avec les émojis d’une femme enceinte, d’un bébé ange et d’un visage qui pleure.

« Please, please »

Le prévenu a été arrêté à Saint-Hyacinthe, au début janvier, par la Gendarmerie royale du Canada (GRC), à la demande des autorités américaines. Il est arrivé au Canada avec sa famille il y a un an et demi, vraisemblablement comme demandeur d’asile.

Sa femme, enceinte, était présente dans la salle d’audience, vendredi. « N’écrivez pas. N’écrivez pas », a-t-elle supplié en anglais, en quittant les lieux, les yeux pleins d’eau. « Please, please. »

La victime, Ann Karen Vasquez-Flores, était venue à Montréal dans l’intention d’entrer de manière irrégulière aux États-Unis, pour retrouver son mari, qui était titulaire d’un visa lui permettant d’être dans ce pays.

Celui-ci a trouvé sur TikTok un passeur, dont le pseudonyme était Jaime Garcia, et qui lui a proposé ses services pour 2500 $ US.

PHOTO TIRÉE DE TIKTOK Miguel Mojarro-Magana et Ann Karen Vasquez-Flores

Uribe-Tobar est accusé d’avoir été ce passeur dans les documents de cour. Il avait déjà été arrêté par la GRC, en septembre 2023, pour avoir fait passer quatre Mexicains aux États-Unis, mais il avait été relâché.

Journée fatidique

Le 11 décembre, Uribe-Tobar aurait amené Mme Vasquez-Flores en Montérégie, près de la frontière avec l’État de New York, non loin de Champlain. Il n’accompagnait pas sa cliente, et celle-ci devait marcher seule deux heures et demie pour se rendre à destination. Il l’aurait guidée à partir de sa voiture avec des textos. Jusqu’à ce qu’elle ne réponde plus.

Mme Vasquez-Flores s’est noyée dans la rivière Chazy, qu’elle devait traverser. C’est son mari, qui l’attendait de l’autre côté de la frontière, qui a alerté les autorités américaines. Celles-ci ont retrouvé son corps au bout de trois jours de recherche.

Vendredi, au palais de justice, la Couronne a informé la cour que la demande d’extradition avait été envoyée des États-Unis. « Le ministre a maintenant 30 jours, en vertu de la loi, pour émettre l’arrêté introductif d’instance », a précisé la procureure, Me Lisa Morency.

C’est l’autorisation du ministre qui permet au Procureur général de continuer les procédures pour demander l’extradition. Me Lisa Morency, procureure de la Couronne

Une interprète français-espagnol a traduit ses propos pour Jhader Augusto Uribe-Tobar, qu’on pouvait voir à l’écran.

Le dossier a été reporté au 5 avril. D’ici là, le prévenu restera derrière les barreaux, à la prison de Bordeaux.

D’autres morts

Le décès de Mme Vasquez-Flores s’ajoute à celui d’autres migrants ayant tenté de se rendre aux États-Unis de manière irrégulière. Le 31 mars, huit membres de deux familles, l’une d’origine indienne, l’autre roumaine, se sont noyés dans le fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de la réserve Akwesasne. La famille roumaine était menacée d’expulsion après avoir vu sa demande d’asile refusée par le Canada.

Le 23 décembre 2022, Fritznel Richard, un Haïtien de 44 ans, est mort d’hypothermie en essayant de se rendre aux États-Unis, en pleine tempête, à partir de Montréal. Son corps gelé a été retrouvé deux semaines plus tard, le 4 janvier 2023.

Les migrants qui quittent le Canada pour se rendre aux États-Unis, souvent à grand risque, sont de plus en plus nombreux.

« Depuis le 1er octobre 2023, les agents de la patrouille frontalière du secteur de Swanton ont appréhendé plus de 3100 sujets provenant de 55 pays », a précisé le chef Robert Garcia, de la United States Border Patrol du secteur de Swanton, le 2 février, sur X. Ce secteur borde la frontière terrestre des États-Unis avec le Québec et l’Ontario.

Avec La Presse Canadienne