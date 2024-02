(Halifax) Les avertissements de tempête hivernale restaient en vigueur, mercredi matin, dans certaines régions de la Nouvelle-Écosse et dans une grande partie de Terre-Neuve-et-Labrador, alors qu’une importante tempête de neige continuait de sévir sur les provinces de l’Atlantique.

La Presse Canadienne

La tempête s’est propagée en Nouvelle-Écosse mardi soir et a déversé suffisamment de neige sur toute la province pour forcer la fermeture de nombreuses écoles et retarder l’ouverture de certains bureaux gouvernementaux. Des retards et des annulations ont également été signalés à l’aéroport d’Halifax.

Ce système météorologique fait son entrée moins de deux semaines après qu’une dépression côtière a déversé jusqu’à 150 cm de neige sur certaines parties du Cap-Breton, provoquant un état d’urgence local d’une semaine et des opérations massives de déneigement.

Selon les données préliminaires d’Environnement Canada, 37 cm de neige étaient tombés à 8 h sur Shelburne, le long de la côte sud-ouest de la province, 35 cm avaient été mesurés dans la communauté mi’kmaq d’Eskasoni, dans le centre du Cap-Breton, et 32 cm sont tombés sur Liverpool, dans le sud-ouest.

Dans la région d’Halifax, 29 cm sont tombés à l’aéroport et entre 20 et 35 cm avaient été enregistrés autour de la ville portuaire, alors que la tempête s’éloignait dans la matinée.

Des observateurs bénévoles de la région d’Halifax ont signalé qu’il y avait déjà entre 30 cm et 50 cm de neige accumulée au sol, créant d’importants bancs de neige dans toute la région.

Dans l’est et le nord-est de Terre-Neuve, jusqu’à 60 cm de neige étaient attendus dans les communautés allant de St. John’s, à l’est, jusqu’à la baie des Exploits, à l’ouest. Les vents le long de la côte devraient souffler en rafales à 100 km/h jusqu’à jeudi soir.

Dans l’est de l’île, de la péninsule de Connaigre au sud de la péninsule d’Avalon, entre 15 et 45 cm de neige étaient prévus avec des vents soufflant en rafales de 80 à 100 km/h le long de la côte.

Dans le nord du Labrador, une période prolongée de fortes chutes de neige était attendue de Postville à Makkovik, où jusqu’à 100 cm de neige étaient attendus à l’intérieur des terres et sur les terrains plus élevés jusqu’à samedi soir ou dimanche matin.