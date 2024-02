(Hartford) Certaines régions du nord-est des États-Unis ont été frappées mardi par une tempête de neige qui a annulé ou retardé des vols, rendu les routes glissantes et incité de nombreux districts scolaires à annuler des cours ou à passer à l’enseignement à distance ― ou du moins à essayer de passer à l’enseignement à distance.

Dave Collins Associated Press

À New York, le système d’apprentissage en ligne du plus grand district scolaire du pays a connu des problèmes techniques dès le matin, empêchant une grande partie des 915 000 élèves de se connecter.

Plus d’un millier de vols ont été annulés jusqu’à présent mardi, principalement dans les aéroports de la région de New York et de Boston. Des accidents ont été signalés dans toute la région, et plusieurs États ont interdit l’accès aux autoroutes aux camions tandem et aux semi-remorques vides.

La décision de la ville de New York de poursuivre l’enseignement à distance au lieu de déclarer un jour de neige a suscité des critiques de la part de nombreux parents et élèves, et les problèmes rencontrés par le système en ligne ont exacerbé le mécontentement. Les responsables ont déclaré qu’ils s’efforçaient de résoudre le problème, qui, selon eux, concernait les services d’authentification.

Le maire de New York, Eric Adams, a défendu la décision de mettre en place un système à distance dans les écoles, affirmant qu’elle était nécessaire en raison des pertes d’apprentissage subies lors de la pandémie de coronavirus.

PHOTO BRENDAN MCDERMID, REUTERS La neige tombait mardi matin sur Times Square dans la ville de New York.

Selon le Service national de météorologie, les chutes de neige les plus importantes, de l’ordre de 20 centimètres, voire plus à certains endroits, étaient attendues de la banlieue nord de New York au Connecticut, au Rhode Island et au sud-est du Massachusetts. Des rafales frisant les 100 kilomètres/heure et quelques inondations côtières étaient possibles le long de la côte du Massachusetts.

Dans le Connecticut, le gouverneur Ned Lamont a ordonné que tous les bâtiments administratifs soient fermés au public pour la journée, de même que tous les tribunaux de l’État.

Le département des transports de Pennsylvanie a temporairement réduit la limite de vitesse sur plusieurs autoroutes à 70 kilomètres/heure dans le centre-est de l’État en raison de la tempête.

Avant la tempête, la gouverneure du Massachusetts, Maura Healey, a demandé à tous les employés non essentiels de l’exécutif de ne pas se présenter au travail mardi. Les écoles de Boston étaient fermées et une interdiction de stationnement était en vigueur jusqu’à 16 heures. Des fermetures et des interdictions similaires ont été mises en place dans d’autres villes. Les responsables des services d’urgence ont mis en place des équipements pour aider à dégager les routes.

La mairesse de Boston, Michelle Wu, a déclaré que les refuges pour sans-abri de la ville resteraient ouverts.

Le gouverneur du Rhode Island, Dan McKee, a signé un décret qui ferme les bureaux du gouvernement de l’État mardi et interdit la circulation des tracteurs semi-remorques sur toutes les autoroutes et les routes de l’État à partir de minuit. M. McKee a déclaré avoir pris cette mesure en coordination avec le Massachusetts, le Connecticut et l’État de New York.

Les aéroports de la région ont demandé aux voyageurs de se renseigner auprès de leur compagnie aérienne en cas d’annulation ou de retard.

Les compagnies d’électricité ont déclaré qu’elles étaient prêtes à répondre à d’éventuelles pannes dues à la chute d’arbres et de branches sur les lignes électriques. Plus de 125 000 pannes étaient signalées mardi après-midi en Pennsylvanie, mais peu à New York et en Nouvelle-Angleterre, selon le site de suivi poweroutage.us.

Lors d’une conférence de presse, les autorités de la ville de New York ont déclaré que, malgré les prévisions de neige, elles n’avaient pas l’intention de déplacer des personnes de plusieurs grands complexes de tentes chauffées construits pour des milliers d’immigrés sans abri.

Dans le Sud, des alertes aux inondations ont été lancées lundi dans une grande partie de l’Alabama et dans certains secteurs du centre de la Géorgie. Le Service national de météorologie a annoncé des précipitations pouvant atteindre 12,7 centimètres dans certaines parties de la Géorgie et de l’Alabama.