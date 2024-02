Les habitants du Grand Montréal se sont réveillés dans le brouillard mardi matin. Si vous étiez de ceux qui redoutaient un nouvel épisode de smog, sachez que vous n’avez rien à craindre.

La métropole et ses environs étaient en effet enveloppés d’un épais nuage qui réduisait considérablement la visibilité. Vers 7 h 20, Environnement Canada parlait de « nappes de brouillard se dissipant » au cours de la matinée.

Ce brouillard n’a toutefois rien à voir avec du smog, souligne Michèle Fleury, météorologue pour l’agence fédérale.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

« Les vents devraient faire en sorte de disperser les polluants. Pour avoir du smog, il faut vraiment être sous un anticyclone, ce qui garde les polluants emprisonnés. Ce ne sera pas du tout le cas pour les prochains jours », explique-t-elle.

Tous les indicateurs de la qualité de l’air étaient d’ailleurs au vert mardi, tant du côté de la Ville de Montréal que du ministère québécois de l’Environnement.

L’Est américain sous la neige, le Québec épargné

Pendant ce temps, certaines régions du nord-est des États-Unis ont été balayées par une tempête de neige qui a annulé des vols, fermé des écoles et incité les gens à éviter les routes, alors que certains secteurs qui s’attendaient à de fortes chutes de neige ont reçu moins de neige que prévu en raison d’un changement de modèle météorologique.

Plus d’un millier de vols ont été annulés jusqu’à présent mardi matin, principalement dans les aéroports de la région de New York et de Boston.

Il s’agit de la première grande tempête de neige à New York depuis février 2022. La ville, qui possède le plus grand système scolaire du pays, est passée à l’enseignement à distance et a fermé ses bâtiments mardi en raison de la tempête.

PHOTO VICTOR J. BLUE, THE NEW YORK TIMES Il s’agit de la première grande tempête de neige à New York depuis février 2022.

Selon le Service national de météorologie, les plus fortes chutes de neige sont attendues dans la banlieue nord de New York et dans le sud-ouest du Connecticut. Les rafales pourraient atteindre 100 km/h au large de la côte du Massachusetts et 65 km/h dans les régions intérieures du sud de la Nouvelle-Angleterre.

Du côté canadien, la tempête touchera la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador. Par chance, le Québec sera largement épargné, indique Michèle Fleury.

Exception faite du nord-est de la Gaspésie qui devrait recevoir de 5 à 10 centimètres de neige à partir de mercredi, les accumulations seront en effet modestes pour le reste de la province.

« À Montréal, on attend 5 centimètres de neige tout au plus mercredi, dit Mme Fleury. Ça fera un peu de bien, mais ce sera assez faible pour l’ensemble du Québec. »

Avec Associated Press