(St. John’s) Des conditions difficiles persistaient en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, jeudi, au deuxième jour d’une tempête hivernale qui a apporté davantage de neige et des vents violents dans la région.

La Presse Canadienne

Les écoles ont été fermées pour une deuxième journée consécutive dans la région métropolitaine de St. John’s, à Terre-Neuve, alors que certaines parties de la ville ont reçu 40 centimètres de neige épaisse et mouillée.

Des vents violents soulevaient la neige en poudrerie dans certaines parties de l’est de l’île, ce qui rendait difficile la visibilité sur les routes, a confirmé la météorologue Tiffany Cheeks, d’Environnement Canada. Elle a parlé de rafales à 115 km/h enregistrées mercredi dans la région de Bonavista.

Au centre de l’île de Terre-Neuve, la région de Gander a été particulièrement touchée mercredi, avec 49 cm de neige enregistrés à l’aéroport.

Les avertissements de tempête hivernale sont restés en vigueur jeudi pour les péninsules de Bonavista et d’Avalon, ainsi que pour la région de Gander. Environnement Canada a demandé aux résidents de la région de Gander de se préparer à recevoir jusqu’à 75 cm de neige d’ici vendredi matin. Bonavista et Saint-Jean pourraient recevoir entre 40 et 60 cm.

Les résidents devraient reporter leurs déplacements s’ils le peuvent, a recommandé Environnement Canada.

Environ 50 cm de neige étaient attendus d’ici samedi ou tôt dimanche le long de la côte nord du Labrador, de Postville à Makkovik. La météorologue Cheeks a indiqué que jusqu’à 100 cm pourraient tomber dans les zones intérieures de la région.

Pendant ce temps, en Nouvelle-Écosse, le même système dépressionnaire se déverse toujours sur certaines régions. Les écoles ont été fermées au Cap-Breton et dans une grande partie de l’est de la province, car des vents du nord-ouest soufflant en rafales à 70 km/h réduisaient la visibilité dans les comtés de Pictou et d’Antigonish, où 10 cm de neige supplémentaires étaient prévus jeudi.

Environnement Canada prévient que la visibilité pourra par moments être réduite « à presque nulle » à certains endroits à cause de la poudrerie.

Au Cap-Breton, l’avertissement de tempête hivernale est resté en vigueur jeudi pour le comté d’Inverness, à l’ouest de l’île, où de 10 à 20 cm supplémentaires de poudrerie étaient attendus jeudi. Environnement Canada prévient qu’il pourrait y avoir un impact important sur la circulation aux heures de pointe dans les zones urbaines.

Il y a moins de deux semaines, cette même région a été frappée par une autre tempête, qui a laissé des accumulations de 1,5 mètre de neige par endroits.