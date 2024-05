(Ottawa) La Cour fédérale a rejeté la tentative de deux fonctionnaires suspendus liés à ArriveCAN pour faire annuler une enquête interne de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la confier à une tierce partie indépendante. Cameron MacDonald et Antonio Utano ont été impliqués dans les contrats alloués à GC Strategies pour le développement de l’application. Ils ont récemment contesté leur suspension sans solde et ont pu recouvrer leur salaire.

Leur requête est prématurée, a conclu le juge Russel Zinn dans sa décision rendue mardi. Il note qu’ils n’ont pas épuisé tous leurs recours administratifs avant de s’adresser à la Cour fédérale et qu’il n’y a « aucune circonstance exceptionnelle » qui justifierait qu’elle intervienne.

Il a aussi fait valoir que la commissaire à l’intégrité a ouvert sa propre une enquête sur les allégations d’actes répréhensibles commis en lien avec le développement de l’application et celles de représailles à l’endroit des deux fonctionnaires suspendus.

« MM. MacDonald et Utano ont agi correctement et dans le respect de leurs obligations éthiques, a soutenu leur avocat, Chris Spiteri. Ils seront et ont toujours été prêts à coopérer et à participer. Ils veulent seulement être traités équitablement et ne pas voir le processus manipulé pour en faire des boucs émissaires. »

Ils ont déjà remporté un grief le mois dernier, ce qui leur a permis de continuer à être payés durant leur suspension. M. MacDonald est désormais sous-ministre adjoint à Santé Canada et M. Utano est directeur général de l’informatique à l’Agence du revenu du Canada.

Ils contestent également les conclusions préliminaires de l’enquête de l’ASFC qui a mené à cette suspension et n’excluent pas de s’adresser de nouveau à la Cour fédérale une fois que tous leurs autres recours seront épuisés.

Le document a été déposé au comité parlementaire des opérations gouvernementales, mais n’a jamais été rendu public. Il s’appuie sur un dossier préparé par la firme montréalaise Botler AI qui a eu affaire avec les deux fonctionnaires et avec GC Strategies dans le cadre d’un projet de robot conversationnel antérieur à ArriveCAN.

Ses dirigeants, Ritika Dutt et Amir Morv, avaient affirmé devant un comité parlementaire en octobre qu’il existait de la « corruption systémique » dans l’appareil fédéral, notamment à l’ASFC, en pointant du doigt MM. MacDonald et Utano. Les deux fonctionnaires rejettent ces allégations et estiment être victimes de représailles. Ils ont accusé la haute direction de l’ASFC de mentir dans cette affaire afin de camoufler sa propre incompétence, lors de leur passage en comité parlementaire en février.

Imraan Bashir, un associé de la firme KPMG, a affirmé jeudi au comité des comptes publics que M. Utano lui avait demandé de soumettre une proposition en lien avec la sécurité d’ArriveCAN à GC Strategies. « Il évaluait ses options pour trouver la façon la plus rapide de livrer la marchandise », a-t-il expliqué.

« Ne trouvez-vous pas étrange que le gouvernement du Canada demande à une entreprise de la taille de KPMG – 11 000 employés comme vous l’avez dit en introduction – de sous-traiter par l’intermédiaire de deux gars qui prennent évidemment un pourcentage du montant total du contrat ? », lui a demandé le député conservateur Michael Barrett.

Les dirigeants de Botler AI avaient aussi déjà décrit GC Strategies, avec qui ils avaient travaillé pour leur projet, comme une « entreprise fantôme ». La firme qui ne compte que deux associés a été montrée du doigt par la vérificatrice générale dans son rapport sur les dépassements de coûts d’ArriveCAN. Karen Hogan avait noté des irrégularités dans les contrats totalisant 19,1 millions accordés à GC Strategies par l’ASFC pour jouer les intermédiaires. Cela constitue près du tiers des 59,5 millions qu’a fini par coûter l’application servant à recueillir les coordonnées et le statut vaccinal des voyageurs à leur arrivée au Canada durant la pandémie. Sa version initiale avait un budget total de 80 000 $.

Le directeur de l’ASFC, Chulaka Ailapperuma, a indiqué il y deux semaines que MM. MacDonald et Utano avaient participé à une soirée de dégustation de whisky organisée en 2021 par GC Strategies à laquelle il avait lui aussi assisté. Il était à l’époque responsable du projet ArriveCAN.

Les documents de l’enquête interne de l’ASFC ont été soumis à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui a ouvert une enquête. La GRC a procédé à une perquisition en avril au domicile de Kristian Firth, l’un des associés de GC Strategies la vieille de son témoignage à la barre de la Chambre des communes.

Avec Joël-Denis Bellavance, La Presse