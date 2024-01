La Presse publie son bilan annuel qui fait le point sur ses finances et qui revient sur ses grands projets de l’année.

La Presse a pour mission d’offrir une information de qualité gratuite et accessible à tous. Cette mission, qui guide nos actions et nos décisions chaque jour, est essentielle pour donner une voix à la communauté, pour couvrir l’actualité au quotidien, pour vérifier les faits avec rigueur, pour les analyser, les décortiquer et les expliquer. Bref, pour contribuer à préserver une saine démocratie. Grâce entre autres à nos 56 000 donateurs de 2023, nous avons terminé l’année avec un bilan positif, ce qui nous permettra de contribuer à notre fonds de réserve pour assurer notre pérennité, et surtout, de réinvestir de façon concrète dans notre mission et dans le journalisme au Québec.

Ainsi, nous comptons dès cet hiver contribuer encore plus largement à ce qui vous préoccupe et ajouter des postes de journalistes à notre salle de rédaction. Dans le contexte de l’implantation d’une vaste réforme du réseau de la santé, au moment où l’on se relève d’une grande crise sanitaire, nous investirons dans la couverture de cet enjeu d’importance qu’est la santé dans nos vies. Nous le ferons aussi pour suivre de très près, sur le terrain, la prochaine élection présidentielle américaine, en multipliant les textes, analyses, dossiers et voyages. Nous nous pencherons également avec une attention accrue sur les enjeux environnementaux et énergétiques, qui touchent les citoyens de près.

Nous prévoyons aussi bonifier notre présence dans les grandes villes hors Montréal, qui sont le cœur des régions du Québec.

En cohérence avec notre mission d’accessibilité à tous, il est primordial pour nous d’assurer une information régionale de qualité, afin qu’une pluralité de journalistes puisse s’atteler à établir les faits, à poser des questions, à enquêter, à analyser, à ajouter du contexte pour vous donner l’heure juste, mais également pour mieux vous guider dans votre vie, et ce, dans toutes les communautés.

Ces développements ne pourraient être possibles sans les efforts de toutes nos équipes et de nos syndicats. La collaboration demeure au cœur de l’ensemble de nos initiatives et notre réussite est due à la passion, au dévouement et à l’engagement de nos employés. Elle est également due à tous ceux qui nous soutiennent, dont nos annonceurs et nos donateurs. Grâce à eux, nous prévoyons enregistrer un bénéfice net de 13 millions de dollars* en 2023.

Un modèle d’affaires qui fonctionne

Indépendante, sans actionnaires commerciaux, La Presse évolue dans une structure à but non lucratif. Ses surplus sont entièrement réinvestis dans la mission et l’organisme. Si La Presse peut aujourd’hui évoluer avec assurance dans une industrie en mouvement, c’est parce que nous avons conclu, avec succès, notre audacieuse mais cruciale transformation numérique entamée il y a plus de 10 ans. Une transformation qui nous a permis de complètement repenser nos façons de faire pour être en phase avec l’évolution des habitudes de consommation d’information de nos lecteurs ainsi qu’avec les besoins de nos annonceurs.

Depuis plus de cinq ans maintenant, ce modèle d’affaires est basé sur la diversification de nos revenus.

En 2023, nous avons connu une hausse de nos revenus publicitaires dans un marché en décroissance. Ces résultats sont attribuables entre autres aux innovations réalisées chaque année sur le plan de notre offre de produits publicitaires.

Cette offre est désormais en grande partie basée sur l’utilisation de la donnée et la segmentation fine de nos audiences, en tout respect des plus hauts standards de l’industrie en matière de respect de la vie privée. Elle nous permet d’être compétitifs avec certains outils proposés par les géants américains du numérique, mais de façon éthique et locale.

La Presse s’est également adaptée au marché afin de pouvoir rejoindre davantage les PME avec le lancement imminent d’Atelier direct La Presse, une plateforme en libre-service qui offre la possibilité à des annonceurs avec des budgets plus modestes de lancer et gérer des campagnes efficaces et performantes, en toute autonomie et à moindres coûts.

L’engagement de nos donateurs

En 2023, plus de 56 000 donateurs ont contribué à La Presse pour un total de 7,8 millions recueillis en dons, une augmentation de 13 % par rapport à 2022. Plus de la moitié des donateurs offrent par ailleurs une contribution mensuelle, ce qui nous garantit un revenu stable et prévisible. À cela s’ajoute un nouveau type de don annuel lancé en 2023, se renouvelant automatiquement chaque année, qui vise aussi à nous soutenir à plus long terme.

Cet engagement nous touche énormément et témoigne de la force de notre communauté de soutien qui ne cesse de grandir.

Nos donateurs contribuent à offrir une information de qualité gratuitement à près de 4 millions de lecteurs que rejoignent nos plateformes chaque mois, soit autour de 60 % de la population adulte francophone du Québec.

Ils nous permettent de continuer d’être présents pour vous, et pour tous ceux qui comprennent l’importance de s’informer auprès de sources fiables, crédibles et rigoureuses. Mais également de renouveler et bonifier notre offre de contenu pour ajouter de la valeur dans la société. Nous tenons à les remercier sincèrement pour leur soutien renouvelé, leur générosité et, surtout, leur fidélité.

L’appui des gouvernements

La Presse bénéficie également de programmes gouvernementaux normés accessibles à l’ensemble des médias. Notre industrie traverse aujourd’hui une crise sans précédent qui affecte directement le financement des salles de nouvelles, et par conséquent, l’accès au public à une information fiable et rigoureuse. Nous tenons à saluer l’annonce du gouvernement fédéral de bonifier son aide par une hausse des crédits d’impôt sur la masse salariale rédactionnelle. Cette décision, à laquelle s’ajoute la mise en application de la Loi sur les nouvelles en ligne et la conclusion d’un accord historique avec Google pour le paiement de redevances aux médias d’ici, démontre que le gouvernement reconnaît et valorise le travail essentiel des médias d’information et leur apport à notre démocratie.

Un fonds de réserve pour assurer notre pérennité

Depuis deux ans maintenant, nous sommes en mesure de réinvestir une part de nos surplus annuellement dans un fonds de réserve, créé pour assurer la pérennité de notre institution. Le solde de ce fonds est aujourd’hui de 40 millions de dollars.

Notre objectif est d’y accumuler une somme importante permettant la pérennité et le développement de l’information au Québec sans être mis à risque par les fluctuations économiques ou des changements technologiques d’envergure qui sont de plus en plus complexes et coûteux à réaliser.

La Presse évolue dans une industrie en profonde mutation et dans un environnement compétitif dominé par les géants du web ainsi que de grands acteurs intégrés. Elle doit donc, en tant qu’entreprise indépendante responsable, sans actionnaires commerciaux, faire croître son fonds de réserve.

Une industrie en bouleversement

Nous avons traversé bien des tempêtes au cours des 10 dernières années, pour complètement transformer nos produits, puis notre modèle d’affaires, afin de pouvoir faire face à la crise qui frappe durement notre industrie. En 2023, des médias ont dû fermer leurs portes, ou procéder à des réductions importantes d’effectifs ayant un impact sur les salles de rédaction. La situation est préoccupante et il est primordial que notre écosystème soit fort et diversifié afin de favoriser une pluralité d’opinions et de contrer la désinformation.

En 2023, nous avons continué d’innover autant sur le plan de notre contenu, de nos produits que de notre infrastructure publicitaire. Notre salle de rédaction vous a livré toujours plus de contenu d’impact, qui a contribué à faire bouger les choses.

La qualité de notre information a été récompensée par sept prix au Concours canadien de journalisme, dont celui de journaliste de l’année pour Isabelle Hachey, deux prix Judith-Jasmin ainsi que six prix Antoine-Desilets qui soulignent le travail de nos photojournalistes. Le prestigieux Prix de la liberté de la presse a également été remis au chef de notre équipe d’enquête, Vincent Larouche.

Nous amorçons 2024 avec la volonté ferme de continuer de répondre et de nous adapter à vos besoins de façon proactive, chers lecteurs, pour poursuivre, grâce à votre soutien renouvelé, notre essentielle mission. Pour ce faire et pour affronter les défis qui nous attendent, nous comptons sur l’engagement de nos annonceurs et sur les dons de grandes fondations et entreprises. Tous sont des piliers essentiels à la pérennité de notre institution, mais également à la bonification de notre couverture dans l’ensemble des communautés du Québec.

* Excluant les réévaluations actuarielles sans impact sur la trésorerie et les résultats du fonds de réserve.