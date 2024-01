Le psychiatre et commentateur controversé Pierre Mailloux, qui était surtout connu sous le nom de « Doc Mailloux », s’est éteint vendredi à l’hôpital de Trois-Rivières, ont annoncé ses proches. Atteint d’une infection, il était âgé de 74 ans.

Dans un bref avis partagé sur les réseaux sociaux, la famille du défunt précise que celui-ci est « décédé sereinement à la suite d’une maladie incurable ». Elle souhaite par ailleurs remercier « tous ceux qui d’une façon ou d’une autre ont su apporter leur support et appui dans ces derniers moments ».

L’entourage de M. Mailloux vivra maintenant « les prochaines étapes dans la plus complète intimité » et aucune entrevue ne sera accordée pour le moment.

Plusieurs témoignages ont commencé à apparaître sur la toile, vendredi, dont en premier lieu celui du chroniqueur Réjean Tremblay, qui était un ami proche, sur le site de BPM Sports.

« À 11 heures ce matin, avec discrétion, le doc a reçu l’aide médicale à mourir. Cela faisait plus de trois semaines qu’il était à l’hôpital à Trois-Rivières, tentant de soigner les conséquences désastreuses d’une infection aux reins qui a dégénéré », a relaté M. Tremblay non sans émotion.

Ce dernier affirme que les Québécois aimaient le « Doc Mailloux » parce qu’il se « tenait debout devant un système qui tente de mouler tout le monde dans un même format ». « Vous, vous n’avez pas peur de dire ce que vous pensez, c’était la phrase qui revenait le plus souvent », s’est ainsi remémoré Réjean Tremblay.

C’est sûr que Pierre Mailloux était controversé. Que voulez-vous, quand il avait une conviction en tête, ni le Collège des médecins, ni le gouvernement canadien ni les Nations Unies pouvaient le faire changer d’idée. Et il se battait férocement pour défendre ce qu’il croyait juste. Réjean Tremblay, dans son témoignage publié sur le site de BPM Sports

Le 8 janvier, l’équipe du balado Doc Mailloux & Josey avait indiqué que « la situation médicale de notre bien-aimé trouble-fête national […] s’est malheureusement détériorée rapidement dans les derniers jours ». « Nous ne pouvons pas vous assurer qu’il pourra un jour revenir nous ennuyer en ondes avec nous », écrivait alors le groupe, en citant « l’esprit libre et sans tabous qui est l’héritage du doc ».

Sur X, le chef conservateur Éric Duhaime, qui avait côtoyé M. Mailloux au FM93 à Québec, a évoqué « un homme d’une intelligence supérieure, aux opinions claires et tranchées ». « On n’était pas toujours d’accord, mais on le respectait tous. Il réussissait à nous faire rire, réfléchir et apprendre en même temps. On vient de perdre un être d’exception qui connaissait trop bien l’âme québécoise », a-t-il ajouté.

Un parcours controversé

Pierre Mailloux avait d’abord commencé à pratiquer la psychiatrie à la fin des années 1970, après des études à l’Université Laval et l’Université McGill. Dans les débuts de sa carrière, M. Mailloux a notamment été appelé à témoigner comme expert au procès de Denis Lortie, auteur de la fusillade survenue en mai 1984 à l’Assemblée nationale.

Une dizaine d’années plus tard, il s’est fait tranquillement connaître du grand public avec l’animation d’une émission de radio — ayant d’abord comme titre Un psy à l’écoute — de 1995 à 2007 sur les ondes de CKAC.

Ce sont surtout ses frasques et ses différends avec le Collège des médecins du Québec qui ont retenu l’attention des médias durant les dernières années. M. Mailloux a été radié plusieurs fois au cours de sa carrière. En 2022, la Cour suprême a de nouveau refusé d’entendre la cause du psychiatre qui souhaitait alors poursuivre pour un peu plus de 10 millions le Collège des médecins.

Le « Doc Mailloux » cherchait à obtenir réparation pour l’acharnement dont il disait être victime de la part de son ordre professionnel en lien avec des plaintes disciplinaires portant sur des questions déontologiques.

En 2017, il avait essuyé un premier refus de la part du plus haut tribunal du pays alors qu’il tentait de faire renverser une série d’infractions disciplinaires, dont certaines concernaient ses propos controversés visant les Noirs à l’émission Tout le monde en parle, en 2005. En d’autres termes, le psychiatre avait échoué à quatre reprises à faire renverser sa radiation liée à une série d’infractions disciplinaires. Il avait alors également été condamné à verser une amende de 20 000 $.

Plus récemment, en octobre 2023, M. Mailloux avait été appelé à témoigner lors du procès de l’ex-leader antimasque Mario Roy. Parce que ce dernier avait été « brisé » par son séjour derrière les barreaux, le psychiatre avait alors recommandé de ne pas l’envoyer en prison.

