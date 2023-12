« La mobilisation fonctionne » et doit continuer, assure la FAE

La mobilisation des enseignants et enseignantes fonctionne et doit donc se poursuivre, assure la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), qui demande à ses membres de reprendre les piquets de grève dès lundi.

Mathieu Paquette La Presse Canadienne

Dans une vidéo diffusée sur Facebook dimanche après-midi, la présidente de l’organisation syndicale, Mélanie Hubert, s’est adressée directement aux quelque 66 000 enseignants de la FAE qui sont en grève générale illimitée depuis le 23 novembre dernier.

Si elle a reconnu que la bataille que les enseignants mènent actuellement est « probablement le combat le plus difficile de toute [leur] carrière », elle a expliqué que la mobilisation a permis au syndicat de faire des gains à la table des négociations.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE La présidente de la FAE, Mélanie Hubert

« La mobilisation fonctionne. Ce que vous avez fait depuis le 23 novembre a porté fruit », a-t-elle promis dans son message qui avait visiblement pour but de rallier les troupes à la veille du début d’une autre semaine de grève.

La semaine dernière, le gouvernement a présenté une nouvelle offre aux enseignants, ce qui a donné lieu à une contre-offre qui a été déposée samedi par la FAE. Des négociations se sont poursuivies toute la fin de semaine à ce sujet.

Mme Hubert a expliqué dans sa vidéo que le syndicat a réussi à faire des gains sur la surveillance des récréations et sur la gestion des services d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français (SASAF).

« On a fait aussi des progrès sur la composition de la classe. Le gouvernement a enfin compris que ça, c’était une priorité et un incontournable », a-t-elle ajouté, notant cependant que certains aspects de ce dossier posent toujours problème.

Le syndicat a aussi l’intention de continuer à négocier pour obtenir des avancées en ce qui concerne l’échelle salariale, l’autonomie des enseignants pendant leurs périodes de travail personnel et l’organisation de l’éducation aux adultes.

« Faut rester déterminé à améliorer notre sort, on y travaille quotidiennement, et vous pouvez faire la différence sur vos lignes de piquetage », a affirmé Mme Hubert en s’adressant aux enseignants.

« Même si c’est dur, même si ça commence à être long, faut répondre présent, présente. »

Vendredi, le premier ministre François Legault avait demandé à la FAE d’arrêter sa grève générale illimitée, plaidant que ce moyen de pression est « mauvais pour nos enfants ». Le syndicat avait refusé cette demande, dénonçant le « chantage émotif » du premier ministre.