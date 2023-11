La journaliste de La Presse Léa Carrier ainsi que la professeure de sociologie Mélissa Blais étaient de passage à l’émission Tout le monde en parle dimanche soir pour parler de la montée des discours misogynes chez les adolescents du Québec.

Cette apparition faisait suite à la parution dimanche dernier d’un reportage de Mme Carrier.

Pour ce dossier, la journaliste a parlé à du personnel enseignant de huit écoles secondaires du Grand Montréal qui ont témoigné de l’influence grandissante du masculiniste britannico-américain Andrew Tate. Plusieurs experts étaient aussi interrogés.

Dans la foulée de ce reportage, Mme Carrier a reçu de nombreux messages sexistes, misogynes, ainsi que des insultes. « Ces commentaires insultants que j’ai reçus viennent selon moi prouver le bien-fondé de l’article, qui dit qu’il y a une normalisation dans la société [des discours misogynes] – et en particulier sur les réseaux sociaux où se trouvent en très grand nombre les jeunes, et sur lequel on n’a presque aucun contrôle. Ou sinon, pas du tout », a-t-elle souligné.

Plusieurs parents et professeurs ont aussi témoigné à Mme Carrier leur soulagement de savoir qu’ils n’étaient pas seuls à faire face à des adolescents influencés par Andew Tate.

Sur le plateau de Tout le monde en parle, les deux invitées ont discuté du reportage, du mouvement masculiniste ainsi que de ses effets.