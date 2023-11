PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique Steven Guilbeault, à l’avant-plan, accompagné de la députée fédérale de Hochelaga et ministre du Tourisme, Soraya Martinez Ferrada, et du maire de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais.