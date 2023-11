Un couvert blanc attendait les Québécois à leur réveil, jeudi, dans le sud de la province.

Environnement Canada prédit une accumulation totale de 5 cm pour la journée.

Les précitations devraient se changer en bruine verglaçante ou en bruine au courant de l’après-midi. De la pluie verglaçante pourrait également s’abattre dans la région métropolitaine. Les températures devraient rester stables, près de 0 °C.

Une faible neige qui pourrait également être de la pluie intermittente devrait reprendre, puis cesser vers minuit, indique l’agence fédérale sur son site internet.

Reste à savoir si le couvert enneigé sera là pour durer tandis que les températures seront à la hausse par la suite pour atteindre plus de 5 °C au cours de la nuit.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le pont Jacques-Cartier était congestionné jeudi matin.

Si la neige a pu ralentir le trafic en heure de pointe, aucun accident majeur n’a été recensé par la Sûreté du Québec.

Quelques sorties de routes et collisions ont toutefois été rapportées dans le Grand Montréal, indique la porte-parole de la Sûreté du Québec, Hélène St-Pierre, qui rappelle aux automobilistes d’adapter leur conduite aux conditions hivernales.

« Prévoir ses déplacements, prendre plus de temps, partir plus tôt, garder ses distances pour garder un temps de réaction un peu plus long, s’assurer d’avoir nos phares ouverts », énumère-t-elle, parmi les gestes à adopter.