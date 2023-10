PHOTO ARIEL SCHALIT, ASSOCIATED PRESS

Affaires mondiales Canada confirme que cinq Canadiens ont été tués dans le conflit entre Israël et le Hamas, tandis que trois autres sont portés disparus.

« Malheureusement, le décès d’un Canadien porté disparu a été confirmé et nous avons eu la confirmation d’un autre décès », a déclaré Julie Sunday, sous-ministre adjointe, chargée des affaires consulaires, de la sécurité et de la gestion des urgences d’Affaires mondiales Canada lors d’une séance d’information technique dimanche matin.

Le ministère n’a pas confirmé l’identité de ces personnes. « Nous nous concentrons actuellement sur les cas des trois personnes disparues, que nous continuons à essayer de localiser et de ramener en sécurité au Canada », a ajouté Mme Sunday.

Plusieurs Canadiens se trouvaient dans un festival de musique techno dans le sud d’Israël lorsqu’il a été victime de l’attaque du Hamas, tout comme 260 autres festivaliers. Ben Mizrachi, 22 ans, de Vancouver, Alexandre Look, 33 ans de Montréal et Shir Georgy, 22 ans, ont tous trois péris lors de l’attaque.

Adi Vital-Kaploun, une Canadienne et mère de deux jeunes enfants, a été exécutée par des terroristes du Hamas. Des hommes armés du Hamas ont tué la femme de 33 ans à son domicile en prenant d’assaut le kibboutz Holit, près de la frontière avec la bande de Gaza.

Évacuation en cours

L’opération de rapatriement des Canadiens en Israël, qui s’est mise en branle jeudi, se poursuit. Deux vols, de 90 et 173 passagers, sont prévus dimanche et deux autres devraient avoir lieu lundi. Au total, plus de 1000 passagers auront quitté Israël à destination d’Athènes d’ici la fin de la journée. Julie Sunday a déclaré que les vols d’évacuation se poursuivront tant qu’il y aura de la demande.

Les Canadiens pris au piège dans la bande de Gaza n’ont toutefois pas encore pu être évacués. « Environ 300 résidents permanents canadiens et leurs familles nous ont demandé de l’aide et de l’assistance pour quitter Gaza », a déclaré Mme Sunday.

Le Canada tente de négocier le passage des Canadiens et de leurs familles pris dans la bande de Gaza vers l’Égypte, par le point de passage de Rafah. « Lorsqu’une fenêtre sera prête, elle pourrait être très courte », a prévenu Mme Sunday. Le Canada tente de rester en contact avec les familles à Gaza par téléphone, « mais c’est difficile parce que nous savons que l’électricité est coupée dans la bande de Gaza et qu’il est donc difficile d’entrer en contact avec les gens », dit-elle.

Pour les Canadiens pris en Cisjordanie, le Canada tente de « développer des options de transport terrestre vers la Jordanie » soit par bus. Mme Sunday a précisé que plus de détails seront disponibles dans les prochains jours.

Par ailleurs, les Canadiens qui se trouvent au sud du Liban sont exhortés à partir. « Les Canadiens qui se trouvent déjà au Liban devraient se demander s’ils ont vraiment besoin d’y être », a-t-elle déclaré.