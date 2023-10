Des soldats israéliens patrouillent près du kibboutz Berri non loin de la frontière avec la bande de Gaza.

Affaires mondiales Canada confirme que quatre Canadiens sont disparus en lien avec le conflit entre Israël et le Hamas.

« Affaires mondiales Canada est au courant du décès de trois Canadiens, ainsi que de la disparition de quatre autres Canadiens », a indiqué l’agence fédérale par courriel jeudi soir.

Adi Vital-Kaploun, une Canadienne mère de deux enfants, fait partie des trois victimes canadiennes déjà identifiées. Elle a été exécutée par des terroristes du Hamas. La famille de cette femme de 33 ans, qui résidait en Israël, pleure cette « âme chaleureuse », mais se console du fait que ses enfants sont sains et saufs.

Les deux autres victimes sont Alexandre Look, un Montréalais de 33 ans « parti en héros » en protégeant d’autres personnes, selon son père. Ben Mizrachi, un homme de 22 ans de la Colombie-Britannique, a aussi été assassiné.

Les deux hommes participaient à un concert extérieur dans le sud d’Israël lorsque le Hamas a attaqué.

Parmi les Canadiens portés disparus se trouve Vivian Silver. Au moment de sa disparition, elle se cachait derrière une armoire dans son abri, dans un kibboutz à Berri, à 4 kilomètres de la bande de Gaza, selon les informations d’une amie transmises à plusieurs médias canadiens. Mme Silver était impliquée depuis huit ans dans me mouvement pacifiste israélien Women Wage Peace.

L’autre Canadienne non retrouvée, Tiferet Lapidot, aurait été prise en otage par le Hamas.

Il y a actuellement plus de 5685 Canadiens inscrits à l’Inscription des Canadiens à l’étranger en Israël et 465 Canadiens inscrits en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, a indiqué par courriel Affaires mondiales Canada.

« Le Canada travaille activement à l’assistance au départ de Canadiens, de résidents permanents et de membres de leur famille éligibles de l’aéroport international Ben Gurion de Tel-Aviv vers Athènes, avec le soutien d’aéronefs des Forces armées canadiennes. Deux CC-150 Polaris ont été affectés à l’opération et ont commencé à opérer », soutient l’agence fédérale.

Deux vols sont partis de Tel-Aviv jeudi. Le premier transportait 120 Canadiens et des passagers d’autres nationalités, notamment des Américains, des Australiens et des Brésiliens. D’autres vols sont prévus dans les prochains jours.

« Nous travaillons également sur des options supplémentaires pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à l’aéroport de Tel-Aviv », ajoute Affaires mondiales Canada.