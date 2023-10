(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau a refusé trois fois plutôt qu’une, jeudi, de reconnaître explicitement qu’Israël viole le droit international humanitaire avec son siège total de la bande de Gaza, ayant coupé l’alimentation en eau, en électricité, en gaz et en nourriture à la région.

Michel Saba La Presse Canadienne

Le Canada appuie le droit d’Israël à se défendre « conformément au droit international », a-t-il répété lors d’une conférence de presse à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest.

« La décision de l’organisme terroriste Hamas de prendre des (civils) innocents en otage met en péril la vie de tout le monde dans la région », a-t-il ajouté lorsqu’un journaliste lui a demandé à partir de quand un blocus complet devient déraisonnable.

Or, les Nations unies ne tergiversent pas sur la question, elles. « L’imposition de sièges qui mettent en danger la vie des civils en les privant de biens essentiels à leur survie est interdite par le droit international humanitaire », affirmait en début de semaine le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk.

M. Trudeau n’a pas davantage bronché lorsqu’il s’est fait rappeler avoir affirmé l’an dernier au sujet des attaques de la Russie contre l’Ukraine que « les attaques aveugles contre des innocents sont un crime de guerre ».

Lors de la conférence de presse, qui devait porter sur le logement, le premier ministre a annoncé que le Canada accorderait une première somme de 10 millions en aide humanitaire pour répondre aux besoins urgents en Israël et dans la bande de Gaza.

Il a également affirmé que le premier vol transportant 130 Canadiens qui avait quitté Tel-Aviv plus tôt dans la journée a atterri à Athènes et qu’un autre avion venait d’arriver à Tel-Aviv et ferait la navette vers la Grèce sous peu.

Quant aux près de 70 Canadiens coincés dans la bande de Gaza, M. Trudeau a été incapable de dire comment Ottawa pourrait leur porter secours en l’absence d’un corridor humanitaire.

« Nous travaillons très fort avec tous nos alliés, amis et partenaires qui veulent voir la paix dans la région, qui veulent voir les vies civiles protégées, a-t-il déclaré. C’est une situation incroyablement difficile. »

Des responsables canadiens ont déclaré mercredi qu’environ 700 ressortissants canadiens et des membres de leur famille immédiate se trouvant en Israël avaient demandé de l’aide pour quitter ce pays depuis que les violences ont éclaté samedi. Le gouvernement fédéral affirme que ses avions militaires peuvent chacun transporter jusqu’à 150 passagers.

Le Canada n’offre généralement pas de vols de rapatriement lorsque les vols commerciaux sont toujours disponibles, mais le gouvernement a décidé de déroger à la règle alors que les compagnies aériennes annulaient ou retardaient indéfiniment leurs vols.