(Ottawa) Aucune incitation à la haine ne sera tolérée lors des manifestations en soutien à Gaza et aux Palestiniens prévues vendredi, ont prévenu les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux de la Justice et de la Sécurité publique.

Le ministre de la Sécurité publique du Canada, Dominic LeBlanc, a dit avoir été en contact avec le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en prévision de ces manifestations – une marche est notamment prévue à Montréal ce vendredi.

« Les appels à la violence et la glorification des actions horrifiques et meurtrières du Hamas n’ont absolument pas leur place au Canada », a-t-il aussi affirmé en conférence de presse à Bromont, en Estrie, à l’issue d’une rencontre avec ses homologues des provinces et des territoires.

Son vis-à-vis québécois, François Bonnardel, a abondé dans le même sens : « Le droit de manifester est protégé par nos lois, mais nous n’allons tolérer aucune [incitation] à la violence ou à la haine pendant ces manifestations ».

Il a cependant ajouté que rien ne portait à croire que des incidents pourraient survenir. « Mais on n’est pas à l’abri de rien. Nos corps de police sont avisés, nos corps de police sont prêts, à accompagner ces marcheurs, et tout doit se faire dans le calme », a-t-il poursuivi.

Invité à dire s’il serait proscrit de faire flotter au vent des drapeaux à l’effigie du Hamas, il a semblé répondre par la négative. « Vous savez, c’est difficile d’empêcher un citoyen québécois, canadien, de porter un drapeau », a-t-il laissé tomber.

Le ministre fédéral de la Justice, Arif Virani, a quant à lui insisté sur le fait que le Code criminel contient des dispositions pour interdire la haine, l’incitation à la haine ainsi que la promotion du terrorisme. Le Hamas est considéré comme une entité terroriste au Canada.