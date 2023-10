Le directeur du Service de police de la Ville de Montréal, Fady Dagher, a signalé par voie de communiqué que ses effectifs étaient présents partout sur le territoire et que ses unités patrouillaient dans les secteurs sensibles.

La police ouvre l’œil pour les menaces contre les juifs et des institutions juives

(Montréal) La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est au courant des publications sur les réseaux sociaux menaçant la communauté juive du Canada, tandis que les ministres de la Sécurité publique et de la Justice de tout le pays ont déclaré que personne ne devrait faire la promotion de la violence ou soutenir le terrorisme.

Jacob Serebin La Presse Canadienne

Les militants du Hamas ont lancé une attaque meurtrière la fin de semaine dernière qui a tué des centaines de personnes en Israël, notamment lors d’un festival de musique en plein air.

Israël a riposté par des frappes aériennes dans la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas depuis 2007, et en coupant l’accès à l’eau et à l’électricité sur le territoire. L’armée israélienne a demandé à plus d’un million de personnes vivant dans le nord de Gaza d’évacuer la zone, le premier ministre Benjamin Nétanyahou s’étant engagé vendredi à détruire le Hamas.

L’Associated Press rapporte que la guerre a jusqu’à présent tué au moins 3200 personnes des deux côtés.

La déclaration de la GRC survient alors que plusieurs forces policières canadiennes, notamment à Montréal, Toronto, Ottawa et Vancouver, affirment avoir renforcé leurs patrouilles en réponse à la guerre entre Israël et le Hamas, mais n’ont identifié aucune menace locale spécifique.

À Montréal, par exemple, une vigilance était bien visible vendredi matin aux abords de l’Hôpital général juif, dans le quartier Côte-des-Neiges.

Le CIUSSS du Centre-Ouest de l’île de Montréal, qui est responsable de cet hôpital, a fermé certains des services ce vendredi, par mesure de précaution.

Le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher, a signalé par voie de communiqué que ses effectifs étaient présents partout sur le territoire et que ses unités patrouillaient dans les secteurs sensibles. Par ailleurs, le personnel policier redouble de vigilance, a-t-il ajouté, à l’égard des potentiels incidents ou crimes haineux reliés à ce conflit, une mesure essentielle pour permettre de déceler des tendances, de centraliser l’information et de faciliter les enquêtes.

Le directeur Dagher a aussi affirmé que ses rencontres avec les leaders des communautés juives et musulmanes de Montréal l’ont rassuré quant à leur intention d’exprimer leurs opinions de façon libre et respectueuse.

Un porte-parole de la GRC a refusé de répondre à d’autres questions sur les menaces sur les réseaux sociaux, notamment si la police enquêtait.

La GRC a simplement indiqué que toutes les menaces seront prises au sérieux et feront l’objet d’une enquête.

De son côté, la Police provinciale de l’Ontario a publié vendredi matin un communiqué affirmant qu’elle était au courant des « menaces mondiales de violence en ligne concernant la situation au Moyen-Orient ».

S’adressant aux journalistes à Bromont après une réunion ministérielle, vendredi, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, a déclaré que les responsables de l’application de la loi « travaillent beaucoup ensemble pour garantir la sécurité des communautés juives et des autres communautés face à cette menace ».

Le ministre fédéral de la Justice, Arif Virani, a ajouté lors de la même conférence de presse que même si la Charte canadienne des droits et libertés protège les droits de réunion pacifique et la liberté d’expression, il est également interdit par la loi de promouvoir ou d’inciter délibérément à la haine.

« Nous devons nous assurer, lorsque la ligne est franchie, que nos responsables de l’application des lois disposent des outils, des ressources et de la capacité nécessaires pour procéder aux arrestations lorsque cela est nécessaire », a déclaré le ministre Virani.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a affirmé vendredi à Vancouver que les conservateurs croient en la liberté d’expression et de réunion.

« Les gens sont libres d’exprimer leurs propres opinions, même celles que je trouve odieuses », a-t-il déclaré.

« Cela dit, je suis libre d’exprimer mon opinion, à savoir que le Hamas est une secte de la mort sadique et terroriste et qu’il doit être vaincu, et je trouve odieux que quiconque au Canada ou ailleurs puisse montrer son soutien au Hamas », a-t-il ajouté.