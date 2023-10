Le Hamas a lancé une offensive surprise sur Israël tôt samedi matin. Des milliers de roquettes ont été tirées de la bande de Gaza et des dizaines de combattants ont infiltré le territoire.

Un Canadien tué et deux disparus

Affaires mondiales Canada a appris la mort d’un Canadien à la suite de l’attaque du Hamas en Israël. Deux autres Canadiens sont actuellement portés disparus.

« Les représentants du gouvernement canadien en Israël sont en contact avec les autorités locales pour confirmer ces informations et en recueillir d’autres », a déclaré par courriel Affaires mondiales Canada.

À l’heure actuelle, 1419 Canadiens sont inscrits au service d’enregistrement des Canadiens à l’étranger dans l’État d’Israël et 492 en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Puisque l’inscription à ce service est volontaire, « il ne s’agit pas d’un tableau complet des Canadiens à l’étranger », précise le ministère.

Tout le personnel canadien à l’ambassade du Canada en Israël à Tel-Aviv, ainsi que le personnel canadien à Ramallah sont sains et saufs, a confirmé le ministère.

Le gouvernement canadien recommande d’éviter tout voyage non essentiel en Israël, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Les frontières avec la Syrie, l’Égypte et le Liban sont également à éviter.