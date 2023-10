La famille d’une femme canado-israélienne, portée disparue depuis que des militants du Hamas ont perpétré un attentat à un festival de musique dans le sud d’Israël, le 7 octobre, doit faire face à la nouvelle déchirante de son décès.

La Presse Canadienne

La tante de Shir Georgy, Michal Bouganim, a annoncé que la jeune femme de 22 ans avait été tuée par le Hamas lors de l’attaque du festival près du kibboutz Réïm.

« Nous traversons actuellement une situation difficile, le cœur brisé », a déclaré Mme Bouganim sur Instagram. Plus tôt dans la journée, Mme Bouganim a partagé une publication, disant que la famille « a reçu la terrible nouvelle ».

Shir Georgy est la quatrième personne de nationalité canadienne à mourir dans le conflit entre Israël et le Hamas.

La jeune femme, qui possédait la double nationalité israélienne et canadienne, participait au festival de musique Supernova dans le désert du Néguev – une région limitrophe de la bande de Gaza – le 7 octobre lorsque des hommes armés du Hamas ont attaqué les fêtards.

Dans une vidéo de 22 secondes diffusée en ligne par Mme Bouganim, on voit Shir Georgy terrifiée, assise parmi d’autres participants au festival, alors qu’ils se cachent dans une petite pièce.

Le père de la jeune femme a été réveillé au milieu de la nuit samedi par les forces de sécurité israéliennes afin de se rendre à la morgue pour identifier le corps de sa fille.

« Je voulais être sûr que c’était bien elle, a-t-il déclaré au Toronto Star. J’espérais qu’il s’agissait d’une erreur. »

Elle avait envoyé un message à ses parents le matin de l’attaque pour leur dire qu’elle avait trouvé refuge et qu’il ne fallait pas s’inquiéter, puis rien.

« J’ai parlé avec la mère et le père [de Shir] », a déclaré Valeri Mesasof, une cousine de la mère de la jeune femme qui vit à Miami.

« Ils ne vont pas très bien et c’est quelque chose qui dépasse l’entendement », a déclaré, en larmes, Mme Menasof, dans une entrevue téléphonique. Shir Georgy avait deux jeunes frères et de la famille en Israël.

« La lumière de la maison »

Les militants du Hamas ont lancé le week-end dernier l’attaque meurtrière qui a fait des centaines de morts en Israël, notamment lors du festival en plein air. Israël a riposté en lançant des frappes aériennes dans la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas depuis 2007, et en coupant l’accès à l’eau et à l’électricité dans le territoire.

Le Hamas a déclaré que l’attaque était une riposte à la détérioration des conditions de vie des Palestiniens sous l’occupation israélienne.

L’armée israélienne a demandé à plus d’un million de personnes vivant dans le nord de la bande de Gaza d’évacuer la zone, et le premier ministre Benyamin Nétanyahou a promis vendredi de détruire le Hamas.

Mme Menasof a expliqué que Shir Georgy avait récemment terminé son service dans l’armée israélienne et qu’elle était impatiente d’entamer une nouvelle phase de sa vie.

« Elle profitait de la vie comme tout le monde après l’armée, a-t-elle rapporté. Elle est allée à la fête parce qu’elle voulait célébrer avec ses amis. »

Mme Menasof a indiqué que Shir Georgy avait passé quelques jours avec sa famille aux États-Unis au début de l’année et qu’ils prévoyaient de se rencontrer l’été prochain en Israël.

C’était une fille qui aimait la vie. Elle aimait les gens [et] aimait les aider. Valeri Mesasof, cousine de la mère de Shir Georgy

« Tout le monde l’aimait. Elle était une fleur et son sourire projetait le bonheur. »

« Shir était la lumière de la maison. C’était une fille douce, gentille et extraordinaire qui a toujours aimé et respecté tous ceux qui l’entouraient. Elle aimait vivre », a déclaré Sivane Dahan, une autre cousine de la jeune victime, à Global News.

« Cela me brise le cœur qu’elle soit allée danser à un festival pour la paix et qu’elle ne soit pas revenue », a-t-elle ajouté.

Les funérailles de Shir Georgy devaient avoir lieu en Israël plus tard samedi.