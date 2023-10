(Montréal) Des centaines de personnes ont marché dimanche dans les rues de Montréal pour célébrer le mieux-être des personnes aînées. Le 1er octobre marque la Journée internationale des aînés.

« Il y a souvent un portrait assez négatif associé aux réalités aînées. Mon intention principale est de montrer qu’il y a des gens qui s’impliquent et qu’il y a des actions positives qui sont faites tous les jours », dit le fondateur et directeur général d’Un et un font mille, François Grisé.

Dans le cadre de la Journée nationale des personnes âgées, quelque 600 personnes ont participé à la marche « AGISSONS ENSEMBLE pour le mieux-être des aîné.e.s » organisée par l’équipe d’Un et un font mille. Le départ a été donné à 10 h 15 au parc Jeanne-Mance. Les participants ont parcouru 3 kilomètres jusqu’au parc La Fontaine.

« On voulait mettre de l’avant avec cette marche qu’il y a plein de citoyens, d’associations et d’organismes qui s’engagent depuis très longtemps pour faire en sorte de rendre les réalités aînées plus douces et qu’on donne des solutions concrètes à leurs besoins », dit François Grisé.

Vieillir et vivre ensemble

« La génération des aînés, ce sont eux qui ont créé le Québec qu’on a aujourd’hui et qu’on aime. On a besoin d’eux pour continuer de faire évoluer le Québec », a déclaré la ministre déléguée à la Santé et ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, qui participait à l’évènement.

Elle a profité de l’occasion pour annoncer que sa « Stratégie Vieillir et vivre ensemble 2024-2029 » devrait voir le jour dans les prochains mois. Il s’agira du troisième plan d’action gouvernemental issu de la Politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble chez soi.

« C’est une grosse stratégie qui touche tous les ministères du gouvernement et mon grand souhait c’est que chaque ministre ait des priorités vieillissement dans le cadre de leur programme. Je pense qu’on va y arriver », a déclaré la ministre Bélanger à La Presse.