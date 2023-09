Blocs sanitaires dans les écoles

Drainville exige le maintien de toilettes non mixtes

(Québec) Bernard Drainville a tranché : il interdit aux écoles du Québec de convertir des blocs sanitaires entiers, actuellement dédiés pour filles et garçons, en toilettes mixtes. Il propose en contrepartie un compromis qu’il juge « très raisonnable et très acceptable » pour accommoder les personnes non binaires : que des toilettes individuelles et fermées soient désignées pour l’utilisation de tous.