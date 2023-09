L’Assemblée nationale reprend ses travaux mardi. Les hostilités sont déjà bien lancées avec la campagne électorale dans Jean-Talon, et bien d’autres dossiers vont provoquer des débats. Voici le menu de la session.

(Québec) Coût de la vie

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE François Legault, premier ministre du Québec

« La grande préoccupation, c’est le coût de la vie », a affirmé le premier ministre François Legault à son retour de vacances. Son ministre des Finances, Eric Girard, a déclaré que le gouvernement en avait fait assez et qu’il ne verserait pas d’autres chèques. M. Legault a précisé qu’une aide spéciale pourrait être versée aux plus démunis, « les personnes les plus affectées » par l’inflation. C’est à surveiller, d’autant que l’opposition fait du coût de la vie un cheval de bataille. Le logement et l’itinérance seront des thèmes de la mise à jour économique de M. Girard.

Phase critique dans les négos

Le gouvernement et les syndicats s’entendent sur une chose : « L’automne sera chaud », disent-ils. Les négociations pour le renouvellement des conventions collectives des 600 000 employés de l’État entrent dans une phase critique. Les syndicats sont en train de se doter d’un mandat de grève ou s’apprêtent à le faire. Le premier ministre François Legault a dit craindre des perturbations et des grèves à compter de la fin du mois. Une « manifestation nationale » organisée par le front commun (FTQ, CSN, CSQ et APTS) se tiendra le 23 septembre à Montréal. Québec offre des hausses salariales de 9 % en cinq ans, un versement forfaitaire de 1000 $ et des bonifications de 2,5 % pour certains travailleurs. Le front commun demande autour de 20 % en trois ans.

Des fers au feu pour Guilbault

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Un projet de loi sera déposé pour réviser le Code de la sécurité routière afin de hausser les sanctions.

Le gouvernement a l’intention de créer une agence pour gérer les projets de transport collectif. Un autre projet de loi sera déposé pour réviser le Code de la sécurité routière afin de hausser les sanctions. La ministre Geneviève Guilbault doit aussi faire adopter son projet de loi sur l’expropriation visant, entre autres, à réduire les indemnisations. Québec devra décider s’il adopte le décret final pour le tramway de Québec – qui coûte beaucoup plus que les 4 milliards annoncés – et ce qu’il fera du « projet structurant de l’Est », l’ex-REM de l’Est à Montréal.

Du pain sur la planche à l’Éducation

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Bernard Drainville, ministre de l’Éducation

Le ministre Bernard Drainville doit faire adopter sa réforme lui donnant plus de pouvoirs : nommer – et, au besoin, limoger – les directeurs généraux des centres de services scolaires, mais aussi infirmer leurs décisions et imposer les siennes. Il donnera suite à un rapport dévastateur sur la gestion des inconduites sexuelles dans les écoles. Un autre rapport-choc, sur les lacunes dans la vérification des antécédents dans le sport scolaire, alimentera le projet de loi à venir sur la sécurité dans les sports de la ministre Isabelle Charest. L’Officier des plaintes aura plus de mordant.

La naissance de Santé Québec

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le ministre de la Santé, Christian Dubé, veut que sa réforme soit adoptée d’ici décembre afin que la nouvelle agence Santé Québec soit « opérationnelle » au printemps.

Le ministre Christian Dubé veut que sa réforme soit adoptée d’ici décembre afin que la nouvelle agence Santé Québec soit « opérationnelle » au printemps. Il n’exclut pas le recours au bâillon pour couper court aux débats parlementaires. Après diverses annonces faites au cours des derniers mois, il faut surveiller si l’aiguille bouge au chapitre des délais d’attente pour obtenir des services. M. Dubé doit entamer la réduction du recours aux agences privées de placement de personnel dans le réseau.

Une élection partielle enlevante

PHOTO PATRICE LAROCHE, ARCHIVES LE SOLEIL Jean-Talon est une circonscription de Québec couvrant les quartiers Sillery et Sainte-Foy.

L’élection partielle du 2 octobre dans Jean-Talon retiendra l’attention. C’est bien parti avec la controverse sur le flirt caquiste du candidat du Parti québécois, qui a répliqué avec une attaque contre l’intégrité du gouvernement au sujet du troisième lien. On prévoit une lutte serrée entre la CAQ et le PQ. Il ne faut pas oublier que Québec solidaire avait terminé deuxième aux élections générales de l’an dernier. Jean-Talon était jusqu’en 2019 un château fort du Parti libéral, qui est aujourd’hui au plus bas dans les sondages nationaux. Fait incongru : la députée démissionnaire Joëlle Boutin commente à LCN l’élection qu’elle a provoquée.

De l’électricité dans l’air

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le développement de la filière batterie est l’une des priorités du ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon.

Le développement de la filière batterie se poursuit. Le plus gros investissement privé de l’histoire du Québec sera annoncé à la fin du mois, avec l’arrivée du cellulier suédois Northvolt. Le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, déposera son très attendu projet de loi sur Hydro-Québec et la Régie de l’énergie, dont le but est de revoir l’encadrement du développement de l’énergie propre. Au menu du texte législatif : accélération des projets éoliens, révision des tarifs d’Hydro-Québec pour les entreprises, modulation des tarifs résidentiels, efficacité et sobriété énergétiques. L’opération survient au début du mandat de Michael Sabia à la tête d’Hydro-Québec.

Deux idées de l’opposition

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Les députés étudieront le projet de loi « anti-citrons », qui vise à interdire la vente d’un produit dont l’obsolescence est programmée.

Les députés étudieront le projet de loi « anti-citrons », qui vise à interdire la vente d’un produit dont l’obsolescence est programmée. Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, en est le parrain, mais il s’inspire de projets de loi antérieurs présentés par l’opposition et reprenant le travail d’étudiants en droit de l’Université de Sherbrooke. Fait exceptionnel, le gouvernement a accepté de faire cheminer le projet de loi du libéral André Fortin visant à instaurer une présomption de consentement au don d’organes. Il faudrait signer la carte d’assurance maladie pour signifier son refus – ce serait ainsi le contraire de ce qui existe en ce moment.

Immigration, langue et travail

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Christine Fréchette, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration

Une consultation publique se tiendra afin de fixer les nouveaux seuils d’immigration. Si un scénario prévoit le statu quo à 50 000 nouveaux arrivants par an, la ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, propose également de passer à 60 000 – voire 70 000 en rouvrant le robinet des étudiants étrangers. Québec veut que les immigrants économiques démontrent une connaissance intermédiaire du français pour être admis. Un plan d’action sur le français, très attendu, sera déposé par le ministre responsable du dossier, Jean-François Roberge. Son collègue du Travail, Jean Boulet, présentera une vaste réforme de l’industrie de la construction. Il a aussi dans ses cartons un autre projet de loi pour renforcer la lutte contre le harcèlement au travail.