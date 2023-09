(Alma) Après que son ministre des Finances eut écarté d’envoyer un nouveau chèque aux Québécois, François Legault envisage de verser une « aide spéciale » aux personnes « les plus affectées » par la crise du coût de la vie, ce qui pourrait prendre la forme d’un chèque.

Cette aide pourrait être annoncée lors de la mise à jour économique du gouvernement en novembre, a révélé le premier ministre en marge d’une annonce au palais de justice d’Alma, mercredi. Le caucus caquiste se réunit jeudi et vendredi à Jonquière en prévision de la nouvelle session parlementaire.

« On n’a pas l’intention, pour l’instant, d’ajouter des chèques généraux, mais on est en train de regarder […] s’il y a des personnes, des groupes de personnes, qui ont besoin d’une aide spéciale », a-t-il affirmé.

En entrevue éditoriale à La Presse la veille, le ministre des Finances Eric Girard prévenait pourtant les Québécois de ne pas s’attendre à recevoir un nouveau chèque ou de profiter d’allégements fiscaux pour traverser la crise. François Legault a nuancé les propos de son ministre mercredi.

« Est-ce qu’il y a des groupes de personnes qui ont besoin encore plus d’aide ? », a lancé M. Legault. « Mais, il n’est pas question de donner un chèque général, comme on l’a fait dans le passé à toutes les personnes qui gagnent moins de 90 000 ou 100 000 dollars par année », a-t-il soutenu.

Après l’avoir fait lundi sur les réseaux sociaux, François Legault a à nouveau dressé la liste des mesures prises par son gouvernement pour lutter contre l’inflation alors que l’opposition le taxe de ne pas en faire assez pour les Québécois. Le coût de la vie s’impose d’ailleurs comme le thème central de la rentrée parlementaire, qui s’ouvre le 12 septembre.

En moyenne depuis deux ans, au 31 mars 2023, le revenu disponible des ménages québécois a augmenté plus rapidement que l’inflation. Mais, ça ne veut pas dire qu’on n’en a pas échappé en cours de chemin. François Legault, premier ministre du Québec

M. Legault n’a pas précisé à qui cette nouvelle aide pourrait s’appliquer, citant « les personnes qui sont le plus affectées » par la hausse du coût de la vie comme celles qui n’ont pas eu d’augmentations de salaire récentes. « Il y a des personnes qui, malgré tous les efforts qu’on a faits, n’ont pas reçu de l’aide pour couvrir les augmentations à l’épicerie » ou la hausse du prix des logements, a-t-il illustré.

Toujours en entrevue à La Presse, le ministre Girard a également affirmé que des « mesures ciblées » pour le logement, l’itinérance et l’adaptation aux changements climatiques sont dans ses cartons. Le ministre a notamment fait miroiter des fonds supplémentaires pour construire des logements sociaux et abordables.

M. Legault a indiqué mercredi qu’il souhaite « agir des deux côtés » soit en aidant les locataires et certains propriétaires « à construire plus vite ».

« Je pense que ça prend un ensemble de mesures. Je voyais par exemple que le [Programme d’habitation abordable Québec] pour aider les personnes à payer leur loyer. On est passé de 50 000 ménages à 120 000 ménages depuis un an. Donc de l’aide directe, ça existe déjà. Est-ce qu’on doit en faire plus ? Je pense aussi qu’à certains endroits, il faut s’assurer que les chantiers de construction on lève plus vite », a-t-il dit.