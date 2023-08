Sommet du G20

Des « hommes-singes » déployés à New Delhi pour effrayer les macaques

(New Delhi) Une trentaine d’« hommes-singes » ont été déployés à New Delhi pour effrayer les macaques rhésus qui y prolifèrent et les empêcher de perturber le sommet du G20 qui se tiendra début septembre dans la capitale indienne, ont annoncé mercredi les autorités locales.