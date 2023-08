« Pourquoi j’ai survécu et pas eux autres ? »

Le 1er juillet dernier, Jean-Philippe Caty est passé à un cheveu de la mort après qu’une route de Rivière-Éternité se fut affaissée à cause d’un glissement de terrain. Sa conjointe et une autre victime n’ont pas eu autant de chance. Et bien qu’il y ait échappé, la mort ne l’a pas tout à fait quitté.