La Presse a appris qu’un policier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est suspendu avec traitement depuis le printemps dernier après avoir été vu par des collègues à un évènement auquel participaient également le fils cadet de l’ancien parrain de la mafia montréalaise, Leonardo Rizzuto, et d’autres individus appartenant au milieu criminel.

Le patrouilleur, qui est affecté au poste de quartier 23 (Hochelaga-Maisonneuve) et qui compterait une vingtaine d’années de service, est suspendu à la maison et fait l’objet d’une enquête de la section des Affaires internes du SPVM.

Alors qu’il était accompagné de sa conjointe civile, le policier aurait été présent lors d’un évènement familial où se trouvaient également Leonardo Rizzuto et des individus criminalisés, et qui se serait déroulé dans un restaurant.

Selon nos informations, ce sont des agents de l’escouade Éclipse, spécialisée dans la collecte de renseignements sur le crime organisé et la surveillance des établissements licenciés, qui auraient reconnu et identifié leur collègue.

Ceux-ci effectuent des visites régulières lorsqu’ils ont des informations voulant que des criminels pourraient être présents à un évènement ou se trouver dans un établissement licencié en particulier.

Dans ce genre de situation, une fois l’enquête interne terminée, ou simultanément à celle-ci, le policier peut faire l’objet d’un examen de nature disciplinaire.

« Malheureusement, nous ne pouvons pas confirmer ni infirmer ces faits étant donné que votre question porte sur le dossier d’employé d’un membre de notre personnel policier. En vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, ces dossiers sont confidentiels », a répondu une relationniste du SPVM aux questions de La Presse.

Le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, Yves Francœur, n’a pas voulu commenter le dossier lui non plus.

Un chef mafieux, selon la police

Leonardo Rizzuto, qui a le titre d’avocat et est membre du Barreau, n’a pas d’antécédent criminel.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Leonardo Rizzuto, en 2019

En novembre 2015, il avait été arrêté et accusé de trafic de stupéfiants, gangstérisme et possession d’un pistolet dans la foulée de l’enquête Magot-Mastiff par laquelle la Sûreté du Québec a démantelé une alliance mafia-motards-gang qui dirigeait le crime organisé montréalais, mais les chefs d’accusation ont été abandonnés après qu’un juge eut déclaré illégale l’écoute électronique qui avait permis aux enquêteurs d’amasser la preuve ayant mené aux accusations.

Rizzuto, 54 ans, est néanmoins toujours considéré par la police comme l’un des chefs du clan sicilien de la mafia montréalaise.

Le 15 mars dernier, il a été victime d’une tentative de meurtre par balle sur l’autoroute 440, à Laval.

