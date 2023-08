La maison d’un Hells Angels a été visée par un incendie criminel au cours des dernières heures à Saint-Jérôme, a appris La Presse de plusieurs sources.

Selon nos informations, il s’agirait de la maison occupée par Rob Barletta, membre de la section des Hells Angels de Montréal.

Selon le site internet de la station de radio CIME FM, le feu aurait pris naissance vers 4 h 15 dans la résidence située sur la rue de la Grive, près du boulevard du Grand Héron. Une vingtaine de pompiers auraient combattu le sinistre et deux maisons voisines auraient été évacuées. Il semble que personne ne se trouvait à l’intérieur au moment où les pompiers sont arrivés sur place.

Selon nos informations, les dommages seraient considérables et la maison serait une perte totale. Personne n’aurait été blessé. La police de Saint-Jérôme vient de confier l’enquête à la Sûreté du Québec, puisque l’évènement pourrait être relié au crime organisé.

« La Sûreté du Québec, en collaboration avec le Service de police de Saint-Jérôme, poursuivra l’enquête sur l’incendie survenu vers 4 h ce matin dans une résidence de la rue de la Grive à Saint-Jérôme. Des enquêteurs de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs, accompagnés d’un technicien en scène d’incendie, se rendront sur place afin d’éclaircir les causes et circonstances de l’évènement », a indiqué à La Presse la sergente Catherine Bernard, de la SQ.

Cette même résidence aujourd’hui détruite avait fait l’objet d’une perquisition le 6 juin par les membres de l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO), qui enquêtent sur des activités de trafic de stupéfiants présumément dirigées par des membres des Hells Angels de la section de Montréal.

Arrivé de l’Ontario

Rob Barletta, 53 ans, est un ancien membre des Hells Angels de la section de Niagara, en Ontario. Il a commencé à être observé au Québec par les policiers vers 2018 et est devenu ensuite membre des Hells Angels de la section de Montréal.

PHOTO FOURNIE PAR LA POLICE DANS LE CADRE DU PROJET HOBART Rob Barletta

En décembre 2019, Barletta a fait partie d’un groupe d’une trentaine de suspects arrêtés par les policiers ontariens dans ce qui serait la plus importante opération contre les paris sportifs et le recyclage des produits de la criminalité (Projet Hobart) de l’histoire du Canada.

Les enquêteurs de la Police provinciale de l’Ontario (OPP) avaient alors démantelé un réseau de paris sportifs illégaux qui aurait généré des revenus de plus de 130 millions par le biais de sites internet, selon la police.

Les enquêteurs avaient mis la main sur plus de 12 millions de dollars d’actifs, dont des voitures sport, des voiturettes de golf, sept résidences, des bijoux valant environ 300 000 $, plus de 300 000 $ en métaux précieux, des comptes abritant 1,2 million et plus de 1,5 million en argent. Ils avaient également saisi une dizaine d’armes à feu.

La trentaine d’individus avaient fait face à 228 chefs d’accusation au total.

Barletta avait notamment été accusé de possession illégale d’armes à feu, de fabrication de livres de paris sportifs et de gangstérisme, mais les chefs portés contre lui et les autres accusés sont tous tombés en juillet 2022, en raison des délais judiciaires déraisonnables.

Selon des médias torontois, l’OPP avait amorcé l’enquête Hobart à la suite d’évènements de violence dans le milieu des paris sportifs illégaux en Ontario.

D’ailleurs, l’une des cibles principales de l’enquête, le Hells Angels ontarien Michael Deabaitua-Schulde, avait été assassiné alors qu’il était dans la ligne de mire de la police.

Proche de Martin Robert

Selon la police québécoise, Rob Barletta fait partie du groupe de Martin Robert, membre des Hells Angels de la section de Montréal et considéré comme l’un des plus influents.

D’après nos sources, le groupe de Martin Robert et le clan Rizzuto de la mafia montréalaise seraient actuellement en conflit pour le contrôle des paris sportifs illégaux au Québec, historiquement contrôlés par les Siciliens depuis des décennies.

Ce serait dans le contexte de ce conflit que le fils cadet de l’ancien parrain de la mafia, Leonardo Rizzuto, aurait été victime d’une tentative de meurtre sur l’autoroute 440 à Laval.

Un ancien lieutenant du clan Rizzuto rallié aux motards, Francesco Del Balso, a été tué par balles le 5 juin dans l’ouest de Montréal, vraisemblablement dans le contexte de ce conflit et en représailles à l’attentat contre Leonardo Rizzuto.

Barletta était présent aux funérailles de Del Balso, en compagnie de certains membres du groupe de Martin Robert.

