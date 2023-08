Claudia Iacono a été abattue de plusieurs projectiles d’arme à feu alors qu’elle se trouvait au volant de sa voiture, devant le salon Deauville coiffure et spa, sur la rue Jean-Talon, près de la rue de la Savane, en pleine heure de pointe de l’après-midi du 16 mai.

Un second suspect vient d’être arrêté relativement au meurtre de Claudia Iacono, tuée par balles à bord de son véhicule, devant son salon de coiffure du quartier Côte-des-Neiges le 16 mai dernier, a annoncé le Service de police de Montréal (SPVM) par voie de communiqué.

Le suspect, un homme de 30 ans, a été arrêté à Toronto et est actuellement détenu pour une affaire de possession d’arme. Il devrait comparaître d’ici mardi matin, par visioconférence, pour être accusé du meurtre au premier degré de Mme Iacono.

Rappelons qu’un premier individu, un résident de l’Ontario, Joël Richard Clarke, a été appréhendé à Milton, avec l’aide de l’OPP le six juin dernier, et accusé du meurtre prémédité de la femme de 39 ans et mère de deux enfants.

Selon nos informations, Clarke est soupçonné d’avoir commis le crime alors que le deuxième individu arrêté est soupçonné de l’avoir planifié.

« L’enquête va se poursuivre afin de permettre d’analyser des pistes additionnelles en lien avec ce meurtre », ajoute le SPVM dans son communiqué.

Son conjoint visé

Claudia Iacono a été abattue de plusieurs projectiles d’arme à feu alors qu’elle se trouvait au volant de sa voiture, devant le salon Deauville coiffure et spa, sur la rue Jean-Talon, près de la rue de la Savane, en pleine heure de pointe de l’après-midi du 16 mai.

Mme Iacono était la conjointe d’Anthony Gallo, fils du défunt membre de la cellule calabraise de la mafia montréalaise, Moreno Gallo, et serait lui aussi relié à la mafia, selon la police.

D’après nos informations, Mme Iacono aurait été victime d’une erreur sur la personne et c’est son conjoint qui aurait été ciblé ce jour-là.

Selon nos sources, l’attentat qui s’est soldé par la mort de Mme Iacono serait une réplique à la tentative de meurtre dont a été victime Leonardo Rizzuto, fils cadet du défunt parrain de la mafia Vito Rizzuto, le 15 mars dernier à Laval.

C’est aussi dans le même contexte qu’un ancien lieutenant du clan Rizzuto qui s’était rallié aux motards, Francesco Del Balso, a été assassiné le 5 juin dernier.

Ces évènements auraient comme toile de fond une tentative de contrôle des paris sportifs illégaux contrôlés par le clan sicilien de la mafia montréalaise depuis des décennies.

Moreno Gallo a été tué dans un restaurant au Mexique en 2013, vraisemblablement en raison de son manque de loyauté envers Vito Rizzuto. Alors que ce dernier était emprisonné aux États-Unis pour sa participation dans les meurtres de trois lieutenants rebelles du clan Bonanno commis à New York en 1981, Moreno Gallo aurait fait partie d’une alliance qui aurait tenté de renverser les Siciliens à la tête de la mafia montréalaise entre 2009 et 2011.

