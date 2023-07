Beauharnois doit régler les problèmes de pression d’eau du secteur Melocheville avant d’y lever son moratoire sur les nouvelles constructions, ont réclamé la plupart des résidants qui se sont fait entendre mardi lors d’une soirée d’information organisée par la Ville. Une deuxième séance d’information pourrait être tenue avant la décision finale, a indiqué le maire, Alain Dubuc.

« Votre décision passe par le cap de l’acceptabilité sociale, qu’est-ce qu’on fait dans ce temps-là ? », a lancé un citoyen vers la fin de la soirée d’information organisée à l’hôtel de ville de Beauharnois.

« On va en discuter entre nous autres et on verra si ça va nous prendre une autre réunion », a répondu le maire, en précisant que les élus en parleraient à leur prochaine séance plénière, le 10 août.

Le secteur Melocheville est sous le coup d’un moratoire « limitant les nouvelles constructions résidentielles et la délivrance de permis d’occupation commerciale » depuis mai 2022. La Ville souhaite maintenant lever ce moratoire. Un avis de motion et un projet de règlement à cet effet figuraient à l’ordre du jour de la dernière séance du conseil, le 4 juillet. Ils ont toutefois été suspendus, le temps d’organiser la soirée d’information du 18 juillet.

Le village de Melocheville a fusionné avec la ville de Beauharnois en 2002. « Je ne vous apprendrai pas que nos infrastructures sont en fin de vie, et on n’est pas les seuls », a lancé M. Dubuc aux 72 citoyens présents.

La pression d’eau dans Melocheville est d’environ 60 livres, contre 90 livres à Beauharnois, a-t-il reconnu.

« Pourquoi on ne la met pas à 90 ? C’est une grosse, grosse, grosse inquiétude sur la capacité de notre réseau à supporter ça si jamais on le faisait. »

Le raccordement à deux puits existants, qui devrait être terminé dans un an, augmentera la quantité d’eau disponible, mais « concrètement, sur la pression, ça ne changera rien ». Et les 60 logements qui s’ajouteraient dans le secteur Melocheville après la levée du moratoire n’auront pas davantage d’impact sur la pression, a affirmé le maire en citant les informations reçues des fonctionnaires municipaux.

« Je suis rassuré, je n’ai pas peur de lever le moratoire », a déclaré M. Dubuc.

Régler les problèmes de Melocheville nécessiterait de coûteux travaux, notamment aux conduites souterraines et à l’usine de filtration (ajout d’un filtre et augmentation de la capacité du réservoir).

Le manque de pression dans le réseau municipal restreint le débit à l’intérieur des résidences, notamment dans les douches situées aux deuxièmes et troisièmes étages, dénoncent des citoyens.

Les propriétaires et les constructeurs d’immeubles multilogements peuvent installer un surpresseur pour augmenter la pression d’eau dans leurs bâtiments, ont suggéré le maire et des fonctionnaires mardi soir.

L’avis de motion et le projet de règlement qui ont été suspendus pourraient être remis à l’ordre du jour dès la prochaine séance du conseil municipal, le 15 août prochain.

Un seul élu a pris position jusqu’ici contre la levée du moratoire. Il s’agit d’Alain Savard, conseiller du district 5, qui comprend la moitié de Melocheville.

« Je vais voter contre la levée du moratoire tant et aussi longtemps que les deux puits ne seront pas raccordés », a déclaré M. Savard durant la soirée d’information.