(Montréal) Ce n’est pas une, mais bien deux tornades qui auraient touché terre lors du passage d’un système d’orages violents jeudi dernier au Québec, selon des chercheurs de l’Université Western, en Ontario.

La Presse Canadienne

En plus de la tornade déjà confirmée par Environnement Canada à Mirabel, les experts du Northern Tornadoes Project (NTP) affirment avoir trouvé des preuves d’une autre faible tornade qui aurait eu lieu près de Saint-Thomas, dans Lanaudière.

Dans un article publié mercredi sur leur site, les chercheurs ont expliqué que cette deuxième tornade a reçu la cote d’intensité la plus faible.

« Une étude au sol et par drone du NTP a été réalisée les 16 et 17 juillet 2023 et a documenté les dommages causés aux arbres, ainsi que ceux causés à deux granges et au toit d’une maison. Une trajectoire de tornade visible à travers les cultures a également été observée », ont indiqué les chercheurs.

À la suite de leurs analyses, la vitesse de vent maximale estimée a été fixée à 130 km/h, la longueur de trajectoire à 6,61 km et la largeur de trajectoire maximale à 200 m.

Dans le cas de l’autre tornade, qui a été signalée par un observateur météorologique à l’aéroport de Mirabel, elle n’a causé aucun dommage selon le NTP.

Appelé à commenter les observations du NTP, le météorologue d’Environnement Canada Peter Kimbell a fait savoir que l’agence météorologique fédérale ne publiera pas d’évaluation de la force pour la tornade à Mirabel et qu’elle ne peut confirmer la deuxième tornade à Saint-Thomas.

Environnement Canada ne conteste toutefois pas les conclusions du Northern Tornadoes Project.

Par ailleurs, en plus des deux tornades, le NTP a répertorié cinq endroits au Québec où se sont produites des rafales descendantes – un phénomène où l’air qui descend d’un orage provoque des vents intenses lorsqu’il frappe la surface – pendant la tempête.

À Lanoraie et Sorel-Tracy, des dommages aux arbres et aux toitures de plusieurs structures ont été signalés. Le NTP a évalué des rafales à 150 km/h dans ce secteur.

Des phénomènes similaires ont aussi été répertoriés près de Saint-Jérôme, Sainte-Anne-des-Plaines et Sainte-Sophie, ainsi qu’à Saint-Anicet.

Jeudi dernier, le rouleau compresseur composé d’orages violents s’est déplacé sur une distance d’environ 450 kilomètres entre le sud d’Ottawa et Sainte-Anne-de-la-Pérade, à mi-chemin entre Trois-Rivières et Québec.

Toutes les régions touchées ont reçu des quantités de pluie variant entre 50 et 90 millimètres, ce qui a provoqué des débordements d’égouts et de nombreuses inondations dans plusieurs municipalités.

Une autre tornade a aussi été confirmée par Environnement Canada au sud d’Ottawa en lien avec ce système.