(Montréal) Environnement Canada prévient que les fortes pluies qui devraient s’abattre dans le sud-ouest du Québec à compter de vendredi matin pourraient causer des crues soudaines, des inondations dans les basses terres et des accumulations d’eau sur les routes.

La Presse Canadienne

Dans un bulletin météorologique spécial publié jeudi matin, l’agence fédérale prédit que de 30 à 50 millimètres de pluie pourraient s’abattre sur le sud du Québec, mais que les quantités pourraient dépasser les 50 millimètres dans certaines localités, sous les orages.

De telles prévisions ont été émises pour les régions de Montréal, du Pontiac, de la Montérégie, du Centre-du-Québec, des Bois-Francs, des Laurentides et de Lanaudière et de la Mauricie.

Dans la plupart de ces régions, la pluie devrait continuer à tomber samedi, avec des probabilité d’averses d’entre 60 % et 70 %.

Jeudi dernier, des orages ont frappé plusieurs régions du Québec. En soirée, au plus fort de la crise, 392 000 clients d’Hydro-Québec étaient touchés par des pannes d’électricité.

Ce jour-là, les orages parfois ponctués de tornades se sont déplacés sur une distance d’environ 450 kilomètres entre le sud d’Ottawa et Sainte-Anne-de-la-Pérade, en Mauricie. Les régions touchées ont reçu des quantités de pluie variant entre 50 et 90 millimètres, ce qui a provoqué des débordements d’égouts et de nombreuses inondations dans plusieurs municipalités.