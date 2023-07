PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Tous ne profitent pas de cet achalandage accru, toutefois. À sa boutique Tête à chapeaux, Olivier Dostaler note une diminution d’environ 15 % de son chiffre d’affaires cette année. « La température est up and down, ça change tout le temps », déplore-t-il. M. Dostaler se réjouit néanmoins de voir ses ventes augmenter pour d’autres types d’articles. « On vend plus de parapluies », lance-t-il, mi-figue, mi-raisin.