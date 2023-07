Un homme et une femme, des Ontariens dans la cinquantaine, ont été projetés hors de la télécabine et ont fait une chute de plusieurs mètres au sol.

Le mystère demeurait entier lundi au lendemain de l’accident de télécabine qui a fait un mort et un blessé grave à la Station Mont-Tremblant, dans les Laurentides. Malgré le drame, les touristes ont afflué en grand nombre sur le site, où la plupart des activités ont repris.

« C’est terrible, tellement triste », s’est exclamée Monique Latendresse. Comme nombre d’autres touristes rencontrés sur place, la femme, qui est arrivée aujourd’hui avec sa famille, ne savait pas que l’accident s’était produit.

Une foreuse a percuté deux télécabines panoramiques, dont une occupée par deux personnes en fin de matinée dimanche. La collision a projeté les occupants hors de la nacelle. Sheldon Johnson, un homme âgé de 50 ans originaire de Kingston en Ontario, a perdu la vie.

Une femme dans la cinquantaine, dont l’identité n’a pas encore été confirmée par la Sûreté du Québec (SQ), était également à bord de la télécabine. Elle est aussi originaire de l’Ontario et serait toujours hospitalisée. L’autre cabine percutée était vide au moment de l’impact.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Les télécabines n’étaient pas en fonction lundi à la Station Mont-Tremblant.

L’entreprise Forage M2P a fait savoir lundi soir qu’un de ses employés opérait la foreuse impliquée dans l’accident. Le travailleur a été « hospitalisé pour un violent choc nerveux et n’a pu encore être rencontré », a précisé Forage M2P dans son communiqué.

« Ces évènements tragiques constituent un incident isolé qui serait le fruit, à première vue, soit d’une erreur humaine, de communication ou d’un bris mécanique », a indiqué Forage M2P inc., tout en qualifiant le drame de « triste concours de circonstances ».

« Nos pensées vont aux proches de la victime et de son épouse qui se trouvaient dans l’une des télécabines des lieux qui a été heurtée, en mouvement, par le mât d’une foreuse qu’un employé s’est employé à déplacer du site via un sentier prescrit par le propriétaire du Mont-Tremblant », a déclaré le président de l’entreprise, Maxime Patry.

Une enquête toujours en cours

Contactée en fin d’après-midi par La Presse, la SQ a confirmé qu’elle n’était toujours pas en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles la foreuse était en marche dimanche.

« Il y a toujours des travaux à Tremblant qui sont répertoriés sur un calendrier, mais il nous est impossible d’expliquer pourquoi il y avait une foreuse en fonction un dimanche, a affirmé Annique Aird, vice-présidente ventes, marketing et communications à la Station Mont-Tremblant. C’est inhabituel. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE L’appareil de machinerie qui est entré en collision avec la cabine ne serait pas nécessairement destiné à faire des travaux sur la montagne.

Cet appareil de machinerie n’a pas comme visée de réaliser des travaux sur la montagne, a dit Audrey-Anne Bilodeau, sergente de la SQ, à La Presse Canadienne. « Visiblement, un employé aurait tenté de déplacer, de bouger cette machinerie et, malheureusement, c’est à ce moment qu’il y a eu un impact avec la gondole », a-t-elle raconté.

Le périmètre de sécurité, peu visible, était toujours en place lundi après-midi. Il est accessible après une montée, à courte distance des sentiers, les visiteurs ne risquent pas de tomber sur les lieux de l’évènement par inadvertance, confirme Annique Aird. Il n’y avait pas de travaux en cours, alors que les enquêteurs étaient toujours sur place.

La télécabine demeure fermée « jusqu’à nouvel ordre », a indiqué Tremblant par voie de communiqué.

Selon Cindy L’Heureux, responsable des communications à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, il est « beaucoup trop tôt » pour se prononcer sur les causes de l’impact. L’hypothèse de négligence criminelle causant la mort n’est pas écartée.

« Il serait nettement prématuré, voire téméraire, d’avancer quelqu’hypothèse que ce soit pour expliquer cet accident », a affirmé le président de Forage M2P, Maxime Patry, dans le communiqué de l’entreprise.

Festivités interrompues

Le village touristique de Tremblant grouillait de visiteurs lundi après-midi. Avec les évènements de la veille en tête, Sandra Eccles a eu peur lorsque son fils a utilisé un télésiège pour faire l’attraction des luges, mais la remontée s’est passée sans anicroche. À l’image des autres activités qui avaient été fermées la veille, celle-ci était de nouveau en fonction. Tyrolienne, mini-golf, piscine : les vacanciers étaient nombreux à en profiter sur le site.

« Hier, l’ambiance était plus lourde », ont raconté Amanda et sa sœur jumelle, qui se sont déplacées de Montréal à l’occasion du Festival international du blues de Tremblant.

La performance de Bosko Baker a été interrompue en milieu d’après-midi dimanche, ont relaté les deux jeunes femmes. « On a vu une ambulance près des télécabines plus tôt dans la journée, mais on a pris connaissance de ce qui s’était passé seulement à ce moment-là », expliquent-elles.

Les spectacles annulés en raison de l’accident ne seront pas repris, informe Annique Aird. La programmation d’évènements, bien chargée chaque fin de semaine, est attendue par de nombreux touristes. « Le feu roulant d’activités continue », explique-t-elle.

Ce qu’il faut savoir Les deux quinquagénaires qui ont été éjectés hors de la cabine à la suite de la collision avec une foreuse sont originaires de l’Ontario. Il s’agit d’un homme et d’une femme. Le décès de l’homme a été constaté lors de son arrivée à l’hôpital. La femme est toujours dans un état critique. Les enquêteurs cherchent toujours à comprendre les raisons pour lesquelles un employé manœuvrait la machine un dimanche alors que la télécabine était en fonction. Les télécabines resteront fermées jusqu’à nouvel ordre.

Avec William Thériault, La Presse et La Presse Canadienne