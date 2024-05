Un homme que la police relie à la mafia montréalaise, Michele Annunziata, est actuellement détenu dans une prison en Italie à la suite de son arrestation pour avoir présumément importé dans ce pays plus d’une tonne de marijuana.

Annunziata, 79 ans, a été arrêté il y a une dizaine de jours en compagnie de 15 autres personnes à la suite d’une importante enquête réalisée par les carabiniers de la région de Campanie et la Direction départementale antimafia de Salerne contre la mafia calabraise et napolitaine.

« À la fin d’avril 2023, un chargement de marijuana d’un poids total de plus d’une tonne a été intercepté et saisi dans un conteneur qui a quitté le port canadien de Montréal et est arrivé au port de Salerne par l’intermédiaire d’une société d’import-export à Poggiomarino (Naples). Selon l’hypothèse accusatoire […], Antonio di Boscoreale Malafronte, copropriétaire de la société intéressée par l’importation de la cargaison, ainsi que l’Italo-Américain Michele Annunziata seraient impliqués. Ce dernier aurait organisé l’importation de la drogue, financée en partie par le Napolitain Giuseppe Gargiulo », peut-on lire dans un communiqué publié le 30 avril par le Groupe opérationnel spécial de la section anti-crime des carabiniers de Salerne.

Selon des médias italiens, la marijuana était cachée dans une cargaison de pois chiches acquise légalement.

Le communiqué indique également que les carabiniers ont trouvé en mars 2023 une cargaison de 220 kilogrammes de cocaïne qui avait été cachée dans un conteneur en provenance de l’Équateur et embarquée sur un navire battant pavillon libanais.

Toujours selon les carabiniers, le port de Salerne est devenu une plaque tournante nationale pour l’importation de drogues en provenance d’Amérique du Sud.

Un média italien indique que pour la récupération de drogue dans le port de Salerne, les trafiquants recevaient une somme de 10 à 20 % de la valeur des stupéfiants.

Le présumé commanditaire de l’importation de marijuana, Giuseppe Gargiulo, a été placé en résidence surveillée.

Un clan discret

Selon les renseignements policiers et nos sources, le clan Annunziata est très discret, mais est présent depuis des décennies à Montréal, et opère en vase clos.

Son quartier général est un café situé boulevard Robert dans Saint-Léonard qui a également été le fief d’Agostino Cuntrera, un associé du clan Rizzuto assassiné lors du putsch tenté contre les Siciliens en 2010-2011.

Au début des années 2000, le clan Annunziata était considéré par la police comme l’une de six familles mafieuses de Montréal qui relevaient de Cuntrera.

Selon des sources policières et du milieu criminel, Michele Annunziata serait un proche de Salvatore Cazzetta, membres des Hells Angels de la section South.

En février 1989, Annunziata a été condamné à 30 mois d’emprisonnement après que lui et des complices eurent été piégés par un agent double du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal lors d’une transaction de deux kilogrammes de cocaïne – au coût de 70 000 $ – réalisée dans un immeuble de la rue Jean-Talon.

En 1996, il a été condamné à six ans et demi de pénitencier pour une affaire de complot et de possession d’explosifs, et en 1976, à 2400 $ d’amende dans un dossier de vol et de possession de biens criminellement obtenus.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.