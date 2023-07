Le plus grand incendie jamais vu brûle au nord du 49 e parallèle

Presque aussi vaste que la Montérégie, le plus grand incendie de l’histoire du Québec — plus d’un million d’hectares — ravage la forêt boréale à l’est de la Baie-James.

Pendant que tous les yeux étaient tournés vers les orages et inondations du sud de la province, le plus grand brasier de l’histoire du Québec brûlait au nord du 49e parallèle cette semaine.

Avec ses 1 041 760 hectares — à peine plus petit que le Liban — cet incendie est trois fois plus grand que celui qui avait fait les manchettes en 2013.

Il s’agit du plus vaste incendie jamais recensé par la SOPFEU, a confirmé à La Presse la porte-parole Mélanie Morin. « Dans les statistiques auxquelles j’ai accès, qui remontent à 1984, je ne retrouve aucun incendie de plus d’un million d’hectares en zone nordique », explique-t-elle.

« Ampleur sans pareille », « feu historique », « le plus gros incendie jamais vu » : les superlatifs ne manquaient pourtant pas en 2013 pour décrire le brasier de 350 000 hectares qui brûlait alors à quelques kilomètres de la communauté crie d’Eastmain.

Dix ans plus tard, l’ampleur de ce nouveau feu — le 218 — est passée presque inaperçue. À noter que c’est dans cet incendie qu’ont été blessés deux combattants auxiliaires de la SOPFEU lundi dernier, une première en 30 ans, tel que rapporté par La Presse samedi.

« Je n’ai jamais vu ça »

Une sécheresse accablante dans le nord de la province et des chaleurs hors du commun se sont combinées pour une saison propice aux incendies de forêt.

La région à l’est de la Baie-James reçoit en moyenne 80 millimètres de pluie en 30 jours à cette période-ci de l’année, soit du 15 juin au 15 juillet.

Cet été, à peine 20 millimètres de pluie, voire 10 millimètres par endroit, ont été enregistrés, souligne Félix Biron, météorologue pour Environnement Canada. « C’est très sec et ça aide à expliquer l’ampleur historique de ces incendies de forêt », affirme-t-il.

Une sécheresse constatée sur le terrain par l’entrepreneur touristique Sylvain Paquin, qui y vit depuis 25 ans.

Ça fait depuis le début du mois de juin que j’ai averti le monde que c’est sec, raconte-t-il au bout du fil. Les pousses d’épilobes sèchent debout, le gazon est jaune depuis le début juin, la mousse de caribou est en train de craquer, les feuilles de thé du labrador sont sèches, les mélèzes aux alentours du camp mangent la claque, les feuillus perdent leurs feuilles… et on est juste au début de l’été, lance-t-il. C’est anormal ! Sylvain Paquin

PHOTO FOURNIE PAR SYLVAIN PAQUIN « La mousse de caribou est en train de craquer », observe Sylvain Paquin. Cette photo a été prise le 30 juin 2023.

Un épisode bien pire qu’il y a dix ans, selon M. Paquin. « Je n’ai jamais vu autant de sécheresse. En 2013, oui il faisait chaud, c’était sec, mais jamais comme ça. »

Radisson évacué, les communautés cries sur le pied d’alerte

Plusieurs autres incendies menacent les infrastructures et communautés qui vivent le long de la Baie-James. Vendredi, les quelque 200 habitants de Radisson ont reçu un avis d’évacuation obligatoire vers Montréal, par avion.

À Chisasibi, la communauté la plus peuplée du Nord-du-Québec après Chibougamau, l’évacuation des personnes vulnérables en raison de la fumée des incendies a débuté vendredi. D’autres communautés cries sont aussi allées de l’avant. Un centre d’hébergement a été ouvert à Matagami pour aider les citoyens.

« Moi, je n’évacue pas tout de suite, mais je suis prêt, mes boîtes sont faites, confie M. Paquin. Si tous les intervenants de première ligne partent, c’est sûr que je vais partir, moi aussi. »

La SOPFEU ne combat pas les incendies situés en zone nordique, à moins qu’ils ne menacent des infrastructures stratégiques. Samedi, les vents poussent les incendies vers le nord-nord-est, a indiqué Mme Morin. Une direction qui les éloigne, de façon générale, des communautés.

Les priorités de la SOPFEU sont de protéger Radisson, notamment son aéroport, et les communautés de Wemindji, Waskaganish et Eastmain, dont les routes d’accès sont menacées par les incendies. La SOPFEU tente aussi protéger le relais 381, situé sur la route Billy-Diamond, et essentiel pour l’approvisionnement d’essence dans ce vaste territoire.

De la pluie et des orages à venir

Mince espoir : de la pluie est attendue dès samedi soir et pour les prochains jours. Les quantités de pluie sont toutefois incertaines, a indiqué M. Biron d’Environnement Canada. Et des orages, donc de la foudre, pourraient aussi allumer de nouveaux incendies.

« Des feux de cette ampleur là, en tant que météorologues, on n’en a pas vu beaucoup, rappelle-t-il. C’est vraiment intense. »

En début d’après-midi, de la pluie avait déjà été aperçue à Radisson, selon Sylvain Paquin. Dans le secteur où il se trouve, 40 kilomètres plus au sud, seuls des éclairs ont été recensés.

C’est la météo qui va orienter les stratégies de la SOPFEU dans les prochains jours, explique aussi Mme Morin.

« En ce moment, détaille-t-elle, on a 75 personnes sur le terrain pour les opérations terrestres, mais les possibilités d’interventions sont limitées, car les feux sont tellement agressifs que c’est dangereux. »

Avec La Presse Canadienne