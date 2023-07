Inondations à répétition, citoyens à bout

Des résidants d’un immeuble à condos du quartier Centre-Sud n’en peuvent plus d’être inondés à répétition. Jeudi, quand la pluie diluvienne a provoqué des refoulements et des infiltrations dans des logements de l’édifice, il s’agissait du quatrième sinistre du genre en un an, et du neuvième en 14 ans.