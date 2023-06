Réponse de Meta au projet de loi C-18

Quel impact pour les utilisateurs ?

Adopté jeudi par le Sénat, le projet de loi C-18 visant à assurer un « partage équitable des revenus entre les plateformes numériques et les médias » aura force de loi dans six mois. Le géant Meta, refusant de s’y soumettre, a annoncé qu’il bloquerait le contenu des médias d’information sur ses plateformes Facebook et Instagram. Survol.